21.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinde 2020 ödülleri sahiplerini buldu

FRANKFURT – Geçtıgımız yıl pandemi nedeniyle bir çok festivalde oldugu gibi ertelenen.Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali 21’inci yilinda Frankfurtlu sinemaseverlerle biraraya geldi.. 25-30 Ekim 2021 tarihleri arasındaki festival kapsamında izleyicilerin beğenisine sunulan 25’e yakin Türk, Alman ve Fransız film, CineStar Metropolis, Alman Film Müzesi ve Film Forum Höchst, Mühlheim am Main, Rodgau- Jugesheim, Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Michelstadt ve Rödermark sinemalarının yanı sıra, JVA Preungesheim Frankfurt am Main Cezaevi’nde gösterilecek..

Frankfurt Belediyesinden konuklara resmi tören

Uluslararasi Frankfurt Türk Filmleri Festivaline destek veren Frankfurt Belediye başkanlığı tarafından festivalin ilk gününde Türkiye’den gelen konuk sanatçı, yonetmen ve yapımcıların onuruna bir resepsiyon verildi. Frankfurt Turkiye Başkonsolosu Erdem Tuncer’in de katıldığı resepsiyonda bir konuşma yapan Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann,“Korono nedeniyle geçtiğimiz yıl festival yapılamamıştı. Gelenekselleşen Uluslararasi Frankfurt Türk Filmleri Festivalinin 21.’sinde Alman ve Türk kültürünün yeniden bir araya gelmesinden dolayı cok mutluyuz. Bugune kadar ki verdiğimiz destek önümüzdeki yıllarda da aynen devam edecektir. Katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, anılarımızda güzel duyguları biriktireceğimiz güzel bir festival olmasini diliyorum.” seklinde konustu.

İlk gösterimde izdiham!

Festival kapsamında ilk olarak 2020 yılı ödüllerinin dağıtımı ve ardından gerçekleşen film gösterimi Frankfurtlu sinemaseverler tarafından büyük bir ilgiye sahne oldu. Film gösterimi öncesinde 2020 yılının Altın Elma ödülleri sahiplerine teslim edildi. Törenin açılışında konuşan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, festival duygusunun başlangıçtan bugüne nasıl geliştiğini dile getirerek “Festivalimiz Türk ve Alman toplumları arasındaki entegrasyona önemli katkılarda bulunarak aradaki önyargının kaybolmasını sağlamıştır. Festivalimizin en önemlı ayagı Frankfurt ve Türkiye ekibinin özverili çalışmaları ile bugun sizlerle bir aradayız.. Bu sebeple katkı veren tüm arkadaşlarımın emeği için teşekkür ederim” dedi. Daha sonra konusan Frankfurt Baskonsolu Erdem Tuncer, “Sahne sanatlari ve sinema sektorumuz pandemiden dolayi en agir yarayi aldi. Pandemi nedeniyle bir cok sanatcimiyi yitirdik. Bu vesileyle hepsinin anısı önünde saygıyla egiliyoruz. Bu zorlu kosullarda Frankfurt film festivalini onceki yillarda oldugu gibi coskuyla ve fiyiksel olarak gerceklestirebiliyor olmak gercekten bizler icin bir teselli kaynagi. Festivalimiz Turkiye’de bir çok festivalde ödül alan filmleri Frankfurt ve Hessenli seyircilrle bulusturacak. Festivali Kultur Bakanlımız, Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanligi, Frankfurt Büyüksehir belediyesi ile beraber destekliyor ve himaye ediyor olmak benim icin gurur kaynagi acikcasi. Bu vesileyle ulkemiden festival icin Frankfurt”a gelen tüm sinema emekcilerine hosgeldiniz demek istiyorum. Festivalin gerceklestirilmesi icin nasıl bir emek verildigini ve çaliısıldıgını gormemiz gerekiyor. Pandemi kosullarinda tum gerekenleri yapan ve 21 senedir festivalin gerceklesmesini saglayan kurucu baskan Huseyin Sitki’ya ve ayrıca ozveriyle gonullu calisan festival ekibine yürekten tesekkür ediyor, basarılarının heyecanlarının azimle devamını diliyorum..Festivale bugün oldugu gibi onumuzdeki yillarda da destegimiz devam edecektir” seklinde konusarak önümüzdeki sene de sinemaseverlerle yeniden bir arada olmayı dilediğinin altını çizdi.

Festivalin sonraki günlerinde film gösterimleri ve 2021 ödül törenleriyle devam edecek.