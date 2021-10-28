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21.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinde 2020 ödülleri sahiplerini buldu

21.Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali, film gösterimleri ve pandemi nedeniyle ertelenen 2020 yılı kazanan sanatçılarının odul torenleriyle start verdi. 25-30 Ekim 2021 tarihleri arasinda gerceklesen festivalin ilk gunu Frankfurt Belediye baskanı Peter Feldman tarafindan verilen muhtesem bir resepsiyonla basladi. Festivalin ikinci gununde Frankfurt Turkiye baskonsolusu Erdem Tuncer’in de katıldığı törenle 2020 yılı odulleri sahiplerini buldu. Turkiye”den gelen sanatci ve konuklari izlemeye gelen yaklasik bine yakin seyircinin buyuk ilgi gosterdigi Festivalin 2020 yili konuklari arasinda Damla Sönmez, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Halil Ergun, Suna Yıldızoğlu, Suavi Eren, Serap Ogan, Omer Faruk Sorak, Andac Haznedaroglu,Baris Aygen, Fatih Ertekin, gibi isimler yer aldi

Kültür Sanat 28.10.2021, 21:00
21.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinde 2020 ödülleri sahiplerini buldu

FRANKFURT – Geçtıgımız yıl pandemi nedeniyle bir çok festivalde oldugu gibi ertelenen.Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali 21’inci yilinda Frankfurtlu sinemaseverlerle biraraya geldi.. 25-30 Ekim 2021 tarihleri arasındaki festival kapsamında izleyicilerin beğenisine sunulan 25’e yakin Türk, Alman ve Fransız film, CineStar Metropolis, Alman Film Müzesi ve Film Forum Höchst, Mühlheim am Main, Rodgau- Jugesheim, Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Michelstadt ve Rödermark sinemalarının yanı sıra, JVA Preungesheim Frankfurt am Main Cezaevi’nde gösterilecek.. 

Frankfurt Belediyesinden konuklara resmi tören

Uluslararasi Frankfurt Türk Filmleri Festivaline destek veren Frankfurt Belediye başkanlığı tarafından festivalin ilk gününde Türkiye’den gelen konuk sanatçı, yonetmen ve yapımcıların onuruna bir resepsiyon verildi. Frankfurt Turkiye Başkonsolosu Erdem Tuncer’in de katıldığı resepsiyonda bir konuşma yapan Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann,“Korono nedeniyle geçtiğimiz yıl festival yapılamamıştı. Gelenekselleşen Uluslararasi Frankfurt Türk Filmleri Festivalinin 21.’sinde Alman ve Türk kültürünün yeniden bir araya gelmesinden dolayı cok mutluyuz. Bugune kadar ki verdiğimiz destek önümüzdeki yıllarda da aynen devam edecektir. Katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, anılarımızda güzel duyguları biriktireceğimiz güzel bir festival olmasini diliyorum.” seklinde konustu.

İlk gösterimde izdiham!

Festival kapsamında ilk olarak 2020 yılı ödüllerinin dağıtımı ve ardından gerçekleşen film gösterimi Frankfurtlu sinemaseverler tarafından büyük bir ilgiye sahne oldu. Film gösterimi öncesinde 2020 yılının Altın Elma ödülleri sahiplerine teslim edildi.  Törenin açılışında konuşan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, festival duygusunun başlangıçtan bugüne nasıl geliştiğini dile getirerek  “Festivalimiz  Türk ve Alman toplumları arasındaki entegrasyona  önemli katkılarda bulunarak aradaki önyargının kaybolmasını sağlamıştır. Festivalimizin en önemlı ayagı Frankfurt ve Türkiye ekibinin özverili çalışmaları ile bugun sizlerle bir aradayız.. Bu sebeple katkı veren tüm arkadaşlarımın emeği için teşekkür ederim” dedi. Daha sonra  konusan Frankfurt Baskonsolu Erdem Tuncer, “Sahne sanatlari ve sinema sektorumuz pandemiden dolayi en agir yarayi aldi. Pandemi nedeniyle bir cok sanatcimiyi yitirdik. Bu vesileyle hepsinin anısı önünde  saygıyla egiliyoruz.  Bu zorlu kosullarda  Frankfurt film festivalini onceki yillarda oldugu gibi  coskuyla ve fiyiksel olarak gerceklestirebiliyor olmak gercekten bizler icin bir teselli  kaynagi.  Festivalimiz Turkiye’de bir çok festivalde ödül alan filmleri Frankfurt ve Hessenli seyircilrle bulusturacak. Festivali Kultur Bakanlımız, Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanligi, Frankfurt Büyüksehir belediyesi ile beraber   destekliyor ve himaye ediyor olmak benim icin gurur kaynagi acikcasi. Bu   vesileyle ulkemiden festival icin Frankfurt”a gelen tüm sinema emekcilerine hosgeldiniz demek istiyorum. Festivalin gerceklestirilmesi icin nasıl bir emek verildigini ve çaliısıldıgını  gormemiz gerekiyor. Pandemi kosullarinda tum gerekenleri yapan ve 21 senedir festivalin gerceklesmesini saglayan kurucu baskan Huseyin Sitki’ya ve ayrıca   ozveriyle gonullu calisan   festival ekibine yürekten tesekkür ediyor, basarılarının heyecanlarının azimle devamını diliyorum..Festivale bugün oldugu gibi onumuzdeki yillarda da  destegimiz devam edecektir” seklinde konusarak önümüzdeki sene de  sinemaseverlerle yeniden bir arada olmayı dilediğinin altını çizdi.

Festivalin sonraki günlerinde film gösterimleri ve 2021 ödül törenleriyle devam edecek.

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