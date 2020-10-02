212 Photography İstanbul için geri sayım başladı

Bu yıl 3. kez düzenlenecek 212 Photography Istanbul, 8-18 Ekim 2020 tarihleri arasında festivale özel bir rota dahilinde 5 farklı mekanda gerçekleşecek. Fotoğrafı evrensel bir dil olarak benimseyen festival, çok sesli, multidisipliner yapısıyla farklı bir tartışma ve buluşma platformu yaratmayı amaçlıyor. 10 gün boyunca sürecek festival T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleşecek. OPPO’nun sponsorluğunda gerçekleşecek festival, İstanbullulara yeni keşif rotaları da sunacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş’nin yanı sıra; HP, Jotun, LG Gallery OLED TV, Kendine Has ve Mavi’nin desteği Avusturya Kültür Ofisi İstanbul, İstanbul Cervantes Enstitüsü, ARTISRAEL ve Hollanda Başkonsolosluğu’nun da katkılarıyla; 212 Photography Istanbul; sergiler, online atölyeler, film gösterimleri, söyleşiler, portfolyo değerlendirmeleri ve uluslararası bir yarışmanın yer aldığı programıyla takipçilerine kapsamlı bir içerik sunuyor.

Merkez üssü Yapı Kredi bomontiada olacak sergilerin bu seneki durakları arasında özel bir rotayla, Tekfur Sarayı Müzesi, Zülfaris Karaköy, Şerefiye Sarnıcı ve Akaretler Sıraevler yer alacak. Sergiler dışında online programıyla da dikkat çekecek 212 Photography Istanbul’un biletleri Biletix üzerinden satışta!

Kamu sağlığını ve güvenliğini korumak için Covid 19 önlemlerinin titizlikle alındığının altını çizen 212 Photography Istanbuldirektörü Banu Tunçağ yaptığı açıklamada programın hedefini ve içeriğini şöyle anlattı “İstanbul’un çok kültürlü atmosferinde doğan ve multidisipliner karakteriyle fotoğrafı, ortak bir dil olarak yansıtmayı hedefleyen 212 Photography Istanbul’un yola çıkış hayali, bir kültür-sanat geleneği yaratmak. İçinde bulunduğumuz olağandışı dönemi göz önünde bulundurarak titizlik ve özveri ile farklı formatları da dahil ederek hazırladığımız programımız, dünyadan ve ülkemizden önemli pek çok sanatçıya ev sahipliği yaparken, kapsamlı ve çok yönlü içeriğiyleilham dolu farklı bir diyalog ortamı yaratacak. 10 gün boyunca İstanbullu sanatseverler fotoğraf sanatını şehrin farklı noktalarında sergilenecek programıyla ve online söyleşi, atölyelerle deneyimleyecekler.”

Dünya’dan ve Türkiye’den Fikirler ve Eserler Kültürel Bir Etkileşim Yaratacak

Eserleri, New York Metropolitan Müzesi, SF Moma gibi pek çok koleksiyonda yer alan İsrailli fotoğrafçı Michal Cheblin, cüretkar ve şaşırtıcı işleri ile tanınan Ouka Leele, temiz minimalist dünyalar yaratmasıyla adından söz ettiren Clemens Ascher, dijital çağın fotoğrafçısı Julia Hetta, geniş bir dekor içine yerleştirdiği karakterleri ile bilinen Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda da temsil edilen Hollandalı fotoğrafçı Ellen Kooi, ilhamını insanlardan alan işlerinde ahenk ve dengenin uyumu üzerinde duran Mária Švarbová, performans, video, enstalasyon, animasyon, resim, çizim ve heykel alanlarında eserler üreten Rus topluluk AES+F, günlük hayatın içindeki ahenge ve güzelliğe odaklanarak bir tür hikaye anlatıcılığı yapan Gregory Escande, Fotoğrafevi işbirliği ile eserleri sergilenecek İstanbullu fotoğrafseverlerin yakından tanıdığı Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey, İstanbul surlarını fotoğraflayan Metin Çavuş, doğal ve kültürel mekanların içsel ve subjektif deneyimlerini ifade edebilmek için hareketli ve hareketsiz imgelerin arasındaki cizgiye ve çok yönlü bakış açısına odaklanan Begüm Yamanlar program sanatçıları arasında. OPPO Mobil Fotoğrafçılık Sergisi’nde; Didem Soydan, Kerimcan Duman, Koray Özpalamutçu, Murat Dağaslan, Sefa Yamak, Umut Eker’in fotoğrafları bomonaitada Alt’ta yer alacak. Kendine Has Sergi’de ise Emre Doğru ve Leo Xandre’dan özel bir seçki festival programında yer alıyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonundan Eserler 212 Photography Istanbul’da!

1990’lı yıllarda ilk adımları atılmış olan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, Çağdaş Türk Sanatı’nın yanı sıra Donald Judd, Sol LeWitt, Jim Dine gibi önemli temsilcilerinin işlerine yer veriyor. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki fotografik işler, çoğunlukla mimari ve peyzaja odaklanan anıtsal ve büyük format işleri barındırıyor. Yerli ve yabancı sanatçılara verdiği siparişlerle kapsamını genişleten Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan eserler 212 Photography Istanbul program kapsamında Akaretler’de Sıraevler’de görülebilecek.

Dünyanın En Önemli Fotoğraf Galerilerinden Howard Greenberg Koleksiyonundan Bir Seçki

Amerikalı fotoğraf simsarı ve galerici olsa da kariyerine bir foto muhabir olarak başlayan Howard Greenberg, hala ismiyle anılan kendine ait olan galerisinin yönetiminde. Howard Greenberg Gallery, 20. Yüzyılın öncü fotoğrafçılarını takip etmek ve onların orijinal baskılarına ulaşmak için en doğru adres. Greenberg'in özel koleksiyonundan seçilmiş 40'a yakın eser sergi programı kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Fotoğrafta performans üzerine bir sergi: İcra ve Müzakere

Ali Taptık’ın küratörlüğünü üstlendiği İcra ve Müzakere, Türkiye’de son yıllarda üretilmiş, fotoğrafın belgeleyici örneklerinden farklı işleri bir araya getiriyor.Fotoğrafı diyalog kurmak ya da sahne oluşturmak için kullanan sanatçıların oyunbaz tutumları mecranın bir iletişim aracı olarak potansiyeline ışık tutuyor.

Sanatsal pratiğini portre ve performansla bağlantılı fotoğraf, video ve ses çalışmalarıyla oluşturan Zeynep Kayan, temel meselesi kendi çağına, çağın koşullarına odaklanmak olan Sergen Şehitoğlu, kimlik, cinsiyet ve çoklu çağdaşlığın görsel sunumu işleriyle öne çıkan Özlem Şimşek ve Tarlabaşı’ndaki hikayeleri baş kahraman yapan, kurmaca bir çekimden çok farklı, anlık etkileşimin enerjisini barındıran mütevazi ama enerjik fotoğraflarıyla Sıla Yalazan yerel sanatçılar arasında yer alıyor.

Şehirle Farklı Bir Bağ Geliştirecek Gezici Atölyeler

Metin Çavuş ile Keşif Rotası: Edirnekapı’dan Haliç’e Kara Surları Boyunca Bir Yürüyüş

11 Ekim Pazargünü gerçekleşecek etkinlik Edirnekapı’dan Haliç’e uzanan fotoğraf gezisiyle katılımcılarıİstanbul surları boyunca keşfe çıkaracak. Sarayın yanı başında kurulan bir kuş pazarını, sur dibindeki mezarlıkları, neredeyse her sokağa bir kilisenin düştüğü kültürel zenginliği şehrin başka yerinde bulmak zor. Sanatseverler her köşe başında bir sürpriz yaşatan bu bölgeyi, Metin Çavuş rehberliğinde fotoğraflama şansına erişecek.

Burcu Böcekler ile Tarihi Yarımada’da Sütunlararası Bir Gezinti: Çemberlitaş’tan Gotlar Sütunu’na

17 Ekim tarihinde gerçekleşecek gezici program İstanbul’un kültürel mirasının zenginliklerinden tarihi sütunlar arasında analog makineyle keşif yolculuğu sunacak. Hz. İsa’ya ait bir hazinenin içinde saklandığına inanılan sır dolu Çemberlitaş’tan başlayan yolculuğun rotasında Dikilitaş, Örme Dikilitaş, Yılanlı Sütun’un ardından İstanbul’un en eski sütunu olan ve Gülhane Parkı’ndaki asırlık ağaçların arasına saklanan Gotlar Sütunu yer alıyor.

Farklı Disiplinlere Dokunacak Söyleşiler ve Atölyeler

Her yıl olduğu gibi bu sene de farklı disiplinleri bir araya getirecek programda atölyeler, portfolyo değerlendirmeleri , çevrimiçi film gösterimleri, mimari ile fotoğrafı buluşturacak söyleşiler yer alıyor.

10 Ekim tarihinde yapılacak “Bir Pusula Olarak Yaratıcılık: Hussein Chalayan ile -Buradan Nereye Gideriz?“ başlıklı söyleşi ayağında sanatçı ve tasarımcı olarak Hussein Chalayan kariyerinden örnekler sergileyerek, işlerinin felsefesine dair bakış açısı sunacak. İnovatif ve multi-disipliner yaklaşımıyla moda tasarımından kavramsal çerçevelere, onu 25 yılı aşkın ilhamla ateşleyen fikirler ve şekilleri sorgulayacak. Söyleşinin moderatörlüğünü 212 Magazine Genel Yayın Yönetmeni Merve Arkunlar üstlenecek.

OPPO ile Mobil Fotoğrafçılık Üzerine

Mobil cihazlarla çektiğiniz fotoğrafları sosyal medyadaki sıradan karelerden nasıl ayrıştırabilirsiniz? Tasarımcı, stilist, fotoğrafçı ve yönetmen Umut Eker, deneysel laboratuvar alanı olarak adlandırdığı “umutekervision” hesabında fotoğraf ve video içeriklerini paylaşıyor. Umut Eker’in önderliğinde gerçekleşecek Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi kişisel deneyimi üzerinden mobil fotoğrafçılıkta fikirden esere giden süreçte yaşadıklarını anlatacak ve katılımcılara hem ilham ve yaratıcılığın izini sürme hem de teknoloji kullanımı konularında yol gösterecek. 15 kişi ile sınırlı olacak atölye 13 Ekim Salı günü Yapı Kredi bomontiada’da.

Fotoğrafları Time, Newsweek, L’Express, Paris-Match, Stern, Epoca gibi prestijli dergilerde yer bulan, sayısız ödül alan Coşkun Aral 11 Ekim tarihinde Yapı Kredi bomontiada ALT Performance Hall’da benzersiz deneyimini Bir Deneyim Koleksiyoncusunun Hikayesi başlığı altında

kendi düşlerinin gezgini olmak isteyenlere aktaracak.

“Hayat eşittir an” mottosuyla hayatın içinden koleksiyonu yapılmaya değer anları toplayan Sefa Yamak, dijital fotoğrafçılığın sonsuz ihtimaller sunan dünyasında anların peşinden nasıl gittiğini ve onları nasıl biriktirdiğini anlatacağı bir söyleşi gerçekleştirecek. Dijital Koleksiyonculuk söyleşisi 16 Ekim Cuma günü Yapı Kredi bomontiada ALT Performance Hall’da.

#HayatımBenimKoleksiyonum Sloganıyla OPPO Mobil Fotoğrafçılık Sergisi

Fotoğrafa atfedilen “anı yakalama” misyonu, mobil fotoğrafçılıkla birlikte yeni bir anlam kazanıyor. OPPO Mobil Fotoğraf Sergisi, tanınmış isimlerin OPPO telefonlarıyla yakaladığı anları #HayatımBenimKoleksiyonum sloganıyla bir araya getiriyor. Zaman ve mekân arasında bir köprü oluşturan dijital kareler, onları çekenlerin anısı olmaktan çıkıp kendilerini anlatan birer hikâyeye dönüşüyor. Didem Soydan’ın siyah beyaz İstanbul kareleri, şehir ve insanlar arasındaki güçlü bağı vurguluyor. Gezgin Kerimcan Akduman’ın Japonya’dan Brezilya’ya uzanan seyahatlerinde çektiği fotoğraflar, birer seyir günlüğü mahiyeti taşıyor. Koray Özpalamutçu’nun kareleri, mobil cihazların profesyonel fotoğraf makinelerine meydan okuyuşu niteliğinde. Murat Dağaslan’ın adeta ışık ve renk dersi veren fotoğrafları anların sadece kendilerini değil, ruh hallerini de yakalıyor. İstanbul’un en bilindik karelerini sil baştan kurgulayan Sefa Yamak, fotoğrafta ihtimallerin sonsuzluğunu ilan ediyor. Umut Eker ise spontan anların durağan ve dinamik hallerinde deneyselliğin hakkını veriyor. Sergi 8-18 Ekim tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da görülebilir.

Jotun Mimari ve Fotoğrafı Buluşturuyor

Mimari Renk Danışmanı Oya Komar’ın katılımı ile gerçekleşecek “Renk Okuryazarlığı“ adlı atölyerenklere dair yepyeni bir bakış açısı sunmayı ve ezber bozmayı hedefliyor. Renklerin alfabesi ile tanışacak, aynı dilden konuşan renklerin nasıl bir yöntemle bir araya getirildiğini gösterecek atölye 10 Ekim Cumartesi Yapı Kredi bomontiada ALT Performance Hall’da gerçekleşecek.

2300 yıllık geçmişe sahip çok katmanlı bir arkeolojik alan üzerinde modern bir otel olarak hayat bulan The Museum Hotel Antakya’nın mimarı Emre Arolat ve Sevim Aslan’ın katılımıyla “Antakya Müzesi” adında bir söyleşi gerçekleşecek. 15 Ekim tarihinde Yapı Kredi bomontiada, ALT Performance Hall’de yapılacak söyleşide katılımcılarauluslararası başarıya ulaşan böylesi bir projede görselleştirmenin ve arşivin önemi aktarılacak .

18 Ekim tarihinde Yapı Kredi bomontiada, ALT Performance Hall’de Pelin Özgen’in moderatörlüğü Ömer Selçuk Baz, Murat Germen, Egemen Karakaya ve Engin Gerçek gibi değerli isimlerin katılımıyla gerçekleşecek “ 3 Fotoğraf / Troya Müzesi” paneli mimari fotoğraf gibi statik ve oldukça kısıtlı gibi görünen bir alanda fotoğrafın anlam yaratma gücüne odaklanacak. Farklı karakterlere, bambaşka zihinlere ve arka plana sahip üç fotoğrafçının işlerini mercek altına alan söyleşi, bu fotoğrafçıların yapıya dair kendi bakış açılarıyla kurdukları dünyayı okumayı amaçlıyor.

Türkiye’nin Her Yerine Ulaşacak Çevrimiçi Diyalog Ortamı

Suyu ve suda oluşan yansımalardan ilham alan suyun insanlar ve ruhlar için bir ayna olduğunu söyleyen Mária Švarbová ile 2014’ten bu yanada devam ettirdiği Swimming Pools fotoğraf serisi üzerine Barış Çakmakçı moderatörlüğünde sohbet gerçekleşecek.

Fotoğrafa adanan ve modern fotoğraf sanatını her yönüyle ele alan uluslararası bir organizasyon olan FOAM direktörü Marcel Feil ile organizasyonun misyonu ile fotoğraf sanatının, müzelerin bugünü ve geleceği konuşulacak. Söyleşinin moderatörlük koltuğunda Bediz Yıldırım yer alacak.