210 bin nüfuslu ilçe 2,5 milyon turisti ağırlamaya hazırlanıyor

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 56’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, 9 Haziran’da başlıyor. 210 bin nüfuslu Süleymanpaşa ilçesi, festivalde 2,5 milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 56’ncısı yapılacak olan Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival etkinlikleri ve kurumlar arasındaki görev paylaşımının belirlenmesi amacıyla paydaş kurum temsilcilerinin katılımlarıyla İcra Kurulu Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya başkanlık etti.

Toplantıda ilgili kurumların temsilcileri ile kurumlar arası işbirliği ve planlama çalışmaları yürütülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

“2,5 milyon misafir ağırlayacağız”

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, festival programı ile ilgili sürprizi bozmak istemediğini ifade ederek, “Süleymanpaşa’mızda bu yıl 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Tekirdağ 56. Kiraz Festivali’mizin icra kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Kaymakamımız Sayın Harun Kaya başkanlığında ve ilgili kurumlarımızın temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda festival programı ile ilgili kurumlar arası işbirliği ve planlama çalışmaları yürüttük. Festival programı büyük ölçüde netleşti ancak kıymetli hemşehrilerimizden biraz daha sabır rica ediyoruz, şimdi açıklama yapıp sürprizi bozmak istemiyoruz. Kiraz Festivali’nde bu yıl 2,5 milyon misafir ağırlamayı planlıyoruz. Özellikle Bulgaristan ve Yunanistan’dan turist akını olacağını ön görüyor ve buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantımızın hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.