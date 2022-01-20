21. Devlet Türk Sanatları Yarışması başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen “21. Devlet Türk Sanatları Yarışması” başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor.

1986 yılından bu yana gerçekleştirilen ve geleneksel Türk sanatları alanında seçkin bir yere sahip olan Devlet Türk Sanatları Yarışması, köklü kültür mirasının en zarif çizgilerle geleceğe aktarılmasını sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmayla, gençlerin gelenekten yararlanarak özgün eserler üretmesi için teşvik edilmesi amaçlanıyor. “Gelenekten Geleceğe” sloganıyla düzenlenen yarışma kapsamında “Hüsn-i Hat” “Tezhip” “Minyatür” “Çini” “Ebru” “Kalemişi” ve “Katı’” dallarında eserler değerlendirilecek ve dereceye giren eserler için toplamda 574 bin TL para ödülü verilecek.

Yarışma başvuruları, 24 Ocak-3 Mart 2022 tarihleri arasında internet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Yarışmacılar, bu adresten e-devlet sistemine yönlendirilerek başvurularını gerçekleştirebilecekler. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye yine bu adres üzerinden ulaşılabilecek.