2023 turizm başkenti Şanlıurfa turistleri ağırlamaya hazır

İslam ülkelerinin 2023 turizm başkenti seçilen Şanlıurfa, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır. Yaklaşık 12 bin yıl önce Neolitik Çağ’da yapıldığı belirlenen Göbeklitepe ve Karahantepe’yi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, insanların merakının giderilmesi için bu bölgenin gizeminin çözülmesi gerektiğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından geçtiğimiz haziran ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 11. Turizm Bakanları Konferansı’nda İslam ülkelerinin 2023 turizm başkenti seçilen Şanlıurfa, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır. Yılın ilk gününde kazı çalışmalarının devam ettiği Göbeklitepe ve Karahentepe’yi ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dünyanın bütün enerjisini bu bölgelerdeki gizemin keşfedilmesine ayırması gerektiğini vurguladı.

"12 bin yıl önce dünyada ne olduğu merak konusu olamaz mı"

Göbeklitepe’deki bir taşın Birleşmiş Milletlerde sergilendiğini söyleyen Beyazgül, “Biliyorsunuz Göbeklitepe’deki bir dikili taş Birleşmiş Milletlerin merkezine götürüldü, orada sergileniyor. Aslında bu taş bütün taş tepeleri simgeleyen bir taş. Dünyanın ilgisini çekmek için konuldu. Daha sonraki devam eden kazılarda ve yeni kazılarda aslında yeni bulguların ortaya çıkması muhtemel ama şuradan ben dünyaya şöyle seslenebilirim. Bu dünya için çok önemli, farklı bir şey, şimdiye kadar bulunanlardan çok farklı. Bence dünyanın bütün enerjisi, arkeoloji konusundaki bütün enerjisi buraya dökülmeli. 12 bin yıl önce dünyada ne olduğu merak konusu olamaz mı. O merakı gidermek için enerjimizi buraya sarf etmemiz lazım. Ardı ardına taş tepelerin kazılması lazım, ortaya çıkarılması lazım. İnsanlığın bu merakının artık giderilmesi gerekir diye düşünüyorum” diye konuştu.

İslam ülkelerinin 2023 turizm başkenti seçilen kentte yaklaşık 6 aydır devam çalışmaların ise tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Kentte yerli ve yabancı turistlerin sıkıntı yaşamaması için her türlü önlemin alındığı belirtildi.