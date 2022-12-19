2022’nin en çok dinlenenleri belli oldu
Dijital müzik platformu Muud, 2022 yılının en çok dinlenenlerini açıkladı. 2022’de en uzun zirvede kalan isim UZİ (Utku Cihan Yalçınkaya) oldu. Yerli sanatçılar listesinde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut zirveye yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sırada yer aldı. 2022’de en çok Semicenk’in Düşer Aklıma parçası indirildi.
Dijital müzik platformu Muud, 2022 yılının en çok dinlenenlerini açıkladı. 2022’de en uzun zirvede kalan isim UZİ (Utku Cihan Yalçınkaya) oldu. Yerli sanatçılar listesinde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut zirveye yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sırada yer aldı. 2022’de en çok Semicenk’in Düşer Aklıma parçası indirildi.
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, 2022 yılının en çok dinlenenlerini açıkladı. Platformda, 2022’nin en çok dinlenen ve indirilen şarkı, sanatçı ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.
2022’nin en çok dinlenen albümü Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
Serdar Ortaç’ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, 2022 yılında yerli albümler kategorisinde zirvede yer aldı. 2022 yılında platformda en uzun süre zirvede kalmayı başaran isim rap müziğin sevilen isimlerinden UZİ (Utku Cihan Yalçınkaya) oldu. Bu sene en fazla dinlenen şarkı UZİ’nin Arasan da parçası olurken, en çok Semicenk’in Düşer Aklıma şarkısı indirildi. 2022 yılında platformun en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde ise Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ilk sıraya yerleşti.
Yabancılarda şampiyon Maneskin
Muud 2022 yılında en çok dinlenen yabancı sanatçılarda şampiyon Maneskin olurken, bu sene Tom Odell-Another Love parçası yabancı single kategorisinde liderliği elde etti. 2022 senesinde kullanıcıların en çok tercih ettiği yerli-yabancı listelerinde ise “Herkes Bunları Dinliyor” birinci oldu.
Türk Telekom Dijital Kanallar ve Servisler Yönetimi Direktörü Salih Çiçek, konuya ilişkin şöyle konuştu: “Teknolojik gelişmelerle birlikte müziğe erişimin daha kolay ve hızlı olduğu günümüzde trendler de gitgide değişiyor. Türk Telekom olarak bizler de operatörden bağımsız tüm Muud kullanıcılarını 2022 senesinde de zengin içeriklerle buluşturduk. 2023’te dijital müzik platformumuz ile sayısız müzik arşivi ve listesini müzikseverlerin beğenisine sunarak müzik dünyasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”
En uzun zirvede kalanlar
Uzi - Krvn
Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata
Madrigal - Seni Dert Etmeler
Edis - Martılar
UZI - Paparazzi
Edis - Arıyorum
Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi
Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Sevmedim Deme
Emir Can İğrek - Kor
Bilal Hancı, Mustafa Ceceli - Rüzgar
İkilem - Kaybolurum Gülüşünde
Irmak Arıcı - Asık Suratım
İkilem - Bu Saatten Sonra
Sefo - Bilmem Mi?
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak
Ceza - Suspus
Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak
Sefo - Affettim
Semicenk - Düşer Aklıma
Demet Akalın - Bensiz Olsun
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut
UZI
Semicenk
Tarkan
Edis
İkilem
Sefo
Derya Uluğ
Çakal
Emir Can İğrek
Mustafa Ceceli
Oğuzhan Koç
Berkay
KÖFN
Bilal Sonses
Merve Özbey
Göksel
Zeynep Bastık
Ayaz Erdoğan
Ebru Yaşar
En çok dinlenen yerli şarkılar
UZI - Arasan da
Semicenk - Düşer Aklıma
Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak
KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım
Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim
Edis - Arıyorum
Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (feat. İrem Derici)
Çakal - imdat
Derya Uluğ - Hadi Çal
Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi
Tarkan - Geççek
Berkay - Bal Badem
Sakiler - Canıma Minnet
İkilem - Bu Saatten Sonra
Emir Can İğrek - Kor
Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan
Zeynep Bastık - Ara
UZI - Paparazzi
Göksel - Haklıydın
En çok indirilen şarkılar
Semicenk - Düşer Aklıma
Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata
Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak
Edis - Arıyorum
Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim
KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım
Sefo - Bilmem Mi?
Tarkan - Geççek
İkilem - Bu Saatten Sonra
UZI - Paparazzi
Emir Can İğrek - Kor
Madrigal - Seni Dert Etmeler
Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi
Berkay - Bal Badem
Sefo - Affettim
Çakal - İmdat
Irmak Arıcı - Asık Suratım
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Hasat
Edis - Martılar
Derya Uluğ - Hadi Çal
En çok dinlenen albümler
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
UZI - El Chavo
Çakal - Paradoks
Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız
Madrigal - Neogazino
Bergen - Acıların Kadını
Müslüm Gürses - Küskünüm
Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri
UZI - Kan
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Sinan Akçıl - Piyanist 2
Gazapizm - HİZA
Cem Adrian - Gökyüzümün Yıldızları
Ahmet Kaya - Ülkemde Son Turnem
Mahsun Kırmızıgül - Hoş Geldin
Mabel Matiz - Maya
Ceza - Suspus
Sila - şarkıcı
Ebru Yaşar - Gel De Sevme
En çok dinlenen yabancı şarkılar
Tom Odell - Another Love
Maneskin - Beggin’
Inna & Reynmen - Wherever You Go
Elley Duhe - Middle Of The Night
The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
LP - Lost on You
Maneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
The Weeknd - Blinding Lights
Harry Styles - As It Was
Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY
Sia - Unstoppable
Imagine Dragons - Believer
Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)
The Weeknd - Take My Breath
Olivia Rodrigo - good 4 u
Beyonce - BREAK MY SOUL
Chris Brown - Under The Influence
Nicki Minaj - Super Freaky Girl
Steve Lacy - Bad Habit
Glass Animals & iann dior - Heat Waves
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Maneskin
Billie Eilish
Rihanna
The Weeknd
Tom Odell
INNA
Doja Cat
Harry Styles
Sia
Metallica
Imagine Dragons
BTS
Taylor Swift
Shakira
Evgeny Grinko
LP
Camila Cabello
Indila
Michael Jackson
Beyonce
En çok dinlenen listeler
Herkes Bunları Dinliyor
Türkçe Pop
Türkçe Rap
Yerli Yeniler
Yabancı Yeniler
Yerli Cover’lar
Türkçe Slow
Türkçe Rock
Türkçe Alternatif
Türkçe Akustik
ALTPOP
Dilimizden Düşmeyenler
Yabancı Pop
Türkçe Rap Yeniler
Türk Halk Müziği
Arabesk
Türkçe Düetler
Unutulmaz Türkçe Pop
90’larda Türkçe Pop
Günün Kahvesine İyi Gider