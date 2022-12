2022’nin en çok dinlenenleri belli oldu

Dijital müzik platformu Muud, 2022 yılının en çok dinlenenlerini açıkladı. 2022’de en uzun zirvede kalan isim UZİ (Utku Cihan Yalçınkaya) oldu. Yerli sanatçılar listesinde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut zirveye yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sırada yer aldı. 2022’de en çok Semicenk’in Düşer Aklıma parçası indirildi.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, 2022 yılının en çok dinlenenlerini açıkladı. Platformda, 2022’nin en çok dinlenen ve indirilen şarkı, sanatçı ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.

2022’nin en çok dinlenen albümü Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

Serdar Ortaç’ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, 2022 yılında yerli albümler kategorisinde zirvede yer aldı. 2022 yılında platformda en uzun süre zirvede kalmayı başaran isim rap müziğin sevilen isimlerinden UZİ (Utku Cihan Yalçınkaya) oldu. Bu sene en fazla dinlenen şarkı UZİ’nin Arasan da parçası olurken, en çok Semicenk’in Düşer Aklıma şarkısı indirildi. 2022 yılında platformun en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde ise Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ilk sıraya yerleşti.

Yabancılarda şampiyon Maneskin

Muud 2022 yılında en çok dinlenen yabancı sanatçılarda şampiyon Maneskin olurken, bu sene Tom Odell-Another Love parçası yabancı single kategorisinde liderliği elde etti. 2022 senesinde kullanıcıların en çok tercih ettiği yerli-yabancı listelerinde ise “Herkes Bunları Dinliyor” birinci oldu.

Türk Telekom Dijital Kanallar ve Servisler Yönetimi Direktörü Salih Çiçek, konuya ilişkin şöyle konuştu: “Teknolojik gelişmelerle birlikte müziğe erişimin daha kolay ve hızlı olduğu günümüzde trendler de gitgide değişiyor. Türk Telekom olarak bizler de operatörden bağımsız tüm Muud kullanıcılarını 2022 senesinde de zengin içeriklerle buluşturduk. 2023’te dijital müzik platformumuz ile sayısız müzik arşivi ve listesini müzikseverlerin beğenisine sunarak müzik dünyasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

En uzun zirvede kalanlar

Uzi - Krvn

Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata

Madrigal - Seni Dert Etmeler

Edis - Martılar

UZI - Paparazzi

Edis - Arıyorum

Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi

Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Sevmedim Deme

Emir Can İğrek - Kor

Bilal Hancı, Mustafa Ceceli - Rüzgar

İkilem - Kaybolurum Gülüşünde

Irmak Arıcı - Asık Suratım

İkilem - Bu Saatten Sonra

Sefo - Bilmem Mi?

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak

Ceza - Suspus

Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak

Sefo - Affettim

Semicenk - Düşer Aklıma

Demet Akalın - Bensiz Olsun

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut

UZI

Semicenk

Tarkan

Edis

İkilem

Sefo

Derya Uluğ

Çakal

Emir Can İğrek

Mustafa Ceceli

Oğuzhan Koç

Berkay

KÖFN

Bilal Sonses

Merve Özbey

Göksel

Zeynep Bastık

Ayaz Erdoğan

Ebru Yaşar

En çok dinlenen yerli şarkılar

UZI - Arasan da

Semicenk - Düşer Aklıma

Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak

KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım

Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim

Edis - Arıyorum

Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (feat. İrem Derici)

Çakal - imdat

Derya Uluğ - Hadi Çal

Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi

Tarkan - Geççek

Berkay - Bal Badem

Sakiler - Canıma Minnet

İkilem - Bu Saatten Sonra

Emir Can İğrek - Kor

Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan

Zeynep Bastık - Ara

UZI - Paparazzi

Göksel - Haklıydın

En çok indirilen şarkılar

Semicenk - Düşer Aklıma

Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata

Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak

Edis - Arıyorum

Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim

KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım

Sefo - Bilmem Mi?

Tarkan - Geççek

İkilem - Bu Saatten Sonra

UZI - Paparazzi

Emir Can İğrek - Kor

Madrigal - Seni Dert Etmeler

Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi

Berkay - Bal Badem

Sefo - Affettim

Çakal - İmdat

Irmak Arıcı - Asık Suratım

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Hasat

Edis - Martılar

Derya Uluğ - Hadi Çal

En çok dinlenen albümler

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

UZI - El Chavo

Çakal - Paradoks

Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız

Madrigal - Neogazino

Bergen - Acıların Kadını

Müslüm Gürses - Küskünüm

Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri

UZI - Kan

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

Sinan Akçıl - Piyanist 2

Gazapizm - HİZA

Cem Adrian - Gökyüzümün Yıldızları

Ahmet Kaya - Ülkemde Son Turnem

Mahsun Kırmızıgül - Hoş Geldin

Mabel Matiz - Maya

Ceza - Suspus

Sila - şarkıcı

Ebru Yaşar - Gel De Sevme

En çok dinlenen yabancı şarkılar

Tom Odell - Another Love

Maneskin - Beggin’

Inna & Reynmen - Wherever You Go

Elley Duhe - Middle Of The Night

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

LP - Lost on You

Maneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

The Weeknd - Blinding Lights

Harry Styles - As It Was

Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY

Sia - Unstoppable

Imagine Dragons - Believer

Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)

The Weeknd - Take My Breath

Olivia Rodrigo - good 4 u

Beyonce - BREAK MY SOUL

Chris Brown - Under The Influence

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Steve Lacy - Bad Habit

Glass Animals & iann dior - Heat Waves

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Maneskin

Billie Eilish

Rihanna

The Weeknd

Tom Odell

INNA

Doja Cat

Harry Styles

Sia

Metallica

Imagine Dragons

BTS

Taylor Swift

Shakira

Evgeny Grinko

LP

Camila Cabello

Indila

Michael Jackson

Beyonce

En çok dinlenen listeler

Herkes Bunları Dinliyor

Türkçe Pop

Türkçe Rap

Yerli Yeniler

Yabancı Yeniler

Yerli Cover’lar

Türkçe Slow

Türkçe Rock

Türkçe Alternatif

Türkçe Akustik

ALTPOP

Dilimizden Düşmeyenler

Yabancı Pop

Türkçe Rap Yeniler

Türk Halk Müziği

Arabesk

Türkçe Düetler

Unutulmaz Türkçe Pop

90’larda Türkçe Pop

Günün Kahvesine İyi Gider