2022 yılının rengi; ‘Sonsuz Gökyüzü’

Marshall uzmanları, herkesin “taze hava” ihtiyacından yola çıkarak ve havai açık mavi gökyüzünden ilham alarak “Sonsuz Gökyüzü”nü yılın rengi olarak seçti.

‘Boya markası Marshall, global şirketi AkzoNobel’in tasarımcı ekibi tarafından belirlenen 2022 yılının rengini ‘Sonsuz Gökyüzü’ olarak açıkladı. AkzoNobel, yılın rengi olarak seçtiği ‘Sonsuz Gökyüzü’nü belirlerken herkesin ihtiyaç duyduğu taze hava hissini yaşatan havai, açık mavi ve parlak bir gökyüzünden ilham aldı.

Dört duvar arasında sıkışmış gibi hissedilen bir sürecin ardından insanlar artık çeperlerini yıkmak için büyük bir istek duyuyor. AkzoNobel’in renk uzmanları ile uluslararası tasarım profesyonellerinden oluşan bir ekip tarafından yapılan kapsamlı küresel trend araştırması, insanların açık havada olmayı, doğa ile bağlantı kurmayı ve her şeyi taze bir bakışla ele almayı istediğini ortaya koyuyor.

AkzoNobel’in Küresel Estetik Merkezi Kreatif Direktörü Heleen van Gent, "Sonsuz Gökyüzü” renginin, 2022’de, yeni fikirleri benimsemekte ve yeni bir geleceği şekillendirmekte insanlara yardımcı olacağını belirterek şunları söyledi; “Bu renk, başımızın üstündeki engin gökyüzünü ifade ediyor ve bize evlerimizin, doğamızın, sanatın ve yeni seslerin hayatımızdaki rolünü yeniden tanımlayabilmemiz için alan açıyor. Tüketiciler kendilerini ifade etmeye ve mekânlarını dönüştürme arayışında ve renk uzmanları olarak biz onlara renk seçimlerinde ilham vermeyi hedefliyoruz.”

Estetik Merkezi, Sonsuz Gökyüzü renginin diğer renk ve tonlarla kombinasyonunu da çalıştı ve son dönemlerde ev içinde çok daha fazla zaman geçirilmesi nedeniyle evin değişen rolünden ilham alan dört dekoratif renk paleti tasarladı. Bunlar, gökyüzünün farklı hava koşullarındaki renklerini yansıtan; Güneş, Bulut, Rüzgar, Yağmur paletleri olarak belirlendi. Renk paletleri bir dizi yumuşak nötr ve neşeli ton arasından seçim yapmayı ve bir arada kullanılacak renkleri belirlemeyi ve seçmeyi kolaylaştırıyor. Renk paletleri çok amaçlı mekânlarda alan ayrımı yapmak, iç mekânlarda doğa duygusu yaşatmak, yatıştırıcı bir atmosfer oluşturmak veya birlik duygusunu teşvik etmek için kullanılabilir.

Yılın Rengi-2022 hakkında daha fazla bilgi için markanın internet sayfasını ziyaret edebiliyor ve sosyal medyada #CF22 etiketi takip edebiliyor.