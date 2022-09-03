2022 Yılı Oğuz Atay Öykü Ödülü sonuçlandı

Oğuz Atay anısına İnebolu Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Oğuz Atay Öykü Ödülü, seçici kurulun özverili çalışmalarıyla sonuçlandı.

İnebolulu şair Oğuz Atay anısına İnebolu Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Oğuz Atay Öykü Ödülü sahiplerini buldu. Altay Ömer Erdoğan, Ayşe Sarısayın, Ercan Yılmaz, Hasan Özkılıç, Hülya Soyşekerci, Hürriyet Yaşar ve Hüseyin Peker’den oluşan seçici kurul değerlendirmesini tamamladı.

Yapılan değerlendirme sonucunda hakikat ile içinden ve içten bir ilişki kurup kelimelerini gelenek ile yüzleştirip ana taşıdığı ve sağlam bir kurgu eşliğinde biçimlendirilmiş olay örgüsünü masalsı bir anlatımla aktardığı için birincilik ödülüne Fayık Acun’un ‘Kar Dağının Arkası’ adlı öyküsü oy çokluğuyla değer görüldü.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda “Jerry” öyküsüyle Deniz Kavuk, “Kaza ve Kader” öyküsüyle Eser Erdost, “Çıkmaz Tünel” öyküsüyle Sibel Çağlayan Bilek “Tertemiz” öyküsüyle Arzu Anlar Saraç, “Ben Bir Yalan Uydurdum” öyküsüyle Esra Kahya, “Gülay” öyküsüyle Ayça Özbay, “Mine Ailesi” öyküsüyle Canan Sancak, “Sarı Çizgi” öyküsüyle Ali Rıza Arıcan, “Babam Televizyona Çıktı” öyküsüyle Buket Uçar, “İhsan” öyküsüyle Burak Çakır, Oğuz Atay Öykü Ödülleri 2022 anısına hazırlanacak seçkiye değer görüldü.

Seçili kurul, yaptığı yazılı açıklamada, “Öykü ödülüne katılım sağlayan tüm yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ödül alan yazarlarımızı kutluyoruz. Oğuz Atay’ın kıymetli anısını yaşatmak için çıktığımız bu yolda, her alanda bizden desteğini, koşulsuz emeğini esirgemeyen seçici kurulumuzun değerli üyelerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Ödül töreni Oğuz Atay’ın doğum günü olan 12 Ekim anısına 15 Ekim 2022 tarihinde İnebolu’da yapılacaktır” denildi.