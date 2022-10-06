2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

2022 Nobel Edebiyat ödülünün sahibi "Les Années" kitabının yazarı Fransız Annie Ernaux oldu.

2022 Nobel Tıp ve Kimya ödüllerinin açıklanmasının ardından bugün Edebiyat Ödülü’nün sahibini buldu. Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü’nü "Les Années" kitabının yazarı Fransız Annie Ernaux kazandı. Ödül "hafızanın köklerini, yabancılaşmayı ve kolektif kısıtlamaları ortaya çıkarmadaki cesareti ve klinik keskinliği" nedeniyle Ernaux’a verildi.

82 yaşındaki Ernaux 2008’de Les Années’in yayınlanmasının ardından tanınırlık kazandı. Çoğu biyografi olan Annie Ernaux’un ilk romanı Les Armoires Vides 1974’te yayınlanmıştı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen ödülün 10 milyon İsveç Kronu olduğu ifade edildi.