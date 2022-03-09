2021 Yılın Seyahat Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları ve finalistleri açıklandı
2021 Yılın Seyahat Fotoğrafçısı (TPOTY - Travel Photographer of the Year) yarışmasının kazananları ve finalistleri kısa süre önce açıklandı. Küresel yarışmaya, 151 ülkeden 20.000’den fazla fotoğraf katıldı. Uluslararası bir jüri, Fortunato Gatto’yu Genel Kazanan olarak seçti. Gatto İtalyan ama son 7 yıldır İskoçya’da yaşıyor. Tamamı TPOTY’nin sitesinde görülebilen kazanan karelerden 16'sını bu seçkide topladık. Listede İnsanlar ve Hikayeleri kategorisinde övgüye değer bulunan Dilek Uyar'ın fotoğrafı da var.
2021 Yılı Seyahat Fotoğrafçısı Genel Kazanan, Fortunato Gatto, İtalya
Yer: Polychrome Pass, Denali Ulusal Parkı, Alaska, ABD
2021 Yılı Seyahat Fotoğrafçısı Genel Kazanan, Fortunato Gatto, İtalya
Yer: Eigg, Küçük Adalar, İskoçya
Canlı Dünya kategorisinin kazananı, William Burrard-Lucas, İngiltere
Yer: Kenya
Yılın Genç Seyahat Fotoğrafçısı, Jai Shet, ABD (18 yaşında)
Yer: Magnolia Ridge Park, Woodville, Teksas, ABD
Yeşil Gezegen kategorisinin kazananı, Johnny Haglund, Norveçli
Yer: Brezilya Belem
Yılın Genç Seyahat Fotoğrafçısı, Tevin Kim, ABD (17 yaşında)
Yer: Mormon Row, Grand Teton Ulusal Parkı, Moose, Wyoming, ABD
Yılın Genç Seyahat Fotoğrafçısı, Nayana Rajesh, ABD (17 yaşında)
Yer: Caddo Gölü, Teksas veya Louisiana, ABD
Yılın Genç Seyahat Fotoğrafçısı, Indigo Larmour, İrlanda (13 yaşında)
Yer: Al Dhaid, Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri
Yılın Genç Seyahat Fotoğrafçısı, Miguel Sánchez García, İspanya (12 yaşında)
Yer: Arusha Ulusal Parkı, Tanzanya
En iyi 8 Portfolyo Kazananı, Alessandro Bergamini, İtalya
Yer: Pushkar, Hindistan
En iyi 8 Portfolyo Kazananı, Alessandro Bergamini, İtalya
Yer: Jodhpur, Hindistan
En iyi 8 Portfolyo Kazananı,Trevor Cole, İrlanda
Yer: Namib çölü, Namibya
Peyzaj ve Macera Portfoyü, Yevhen Samuchenko, Ukrayna
Yer: Kherson bölgesi, Ukrayna
James Rushforth, Birleşik Krallık
Yer: Stonehenge, Salisbury Ovası, Wiltshire, İngiltere
İnsanlar ve Hikayeleri kategorisi övgüye değer, F Dilek Uyar, Türkiye
Yer: Muğla'nın Çomakdağ köyünde çektiği fotoğraf...
Peyzaj ve Macera Portfoyü, Javier Sanchez Martínez, İspanya
Yer: Stromboli yanardağı, Aeolian adaları, İtalya (habertürk)