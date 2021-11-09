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2021 Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde Müzik Alanın Sahibi İdil Biret Kimdir? İdil Biret Kaç Yaşında ve Nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan kabine toplantısı sonrası 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini açıkladı. Müzik dalında ödül alacak olan İdil Biret ise kim olduğu ve eserleri ile merak edilmeye başlandı. Peki 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Müzik dalı sahibi İdil Biret kimdir? İdil Biret kaç yaşında ve nereli? İdil Biret'in ödül ve nişanları nelerdir? Detayları haberimizde sizler için derledik...

Kültür Sanat 09.11.2021, 15:29
2021 Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde Müzik Alanın Sahibi İdil Biret Kimdir? İdil Biret Kaç Yaşında ve Nereli?

İdil Biret Kimdir? İdil Biret Kaç Yaşında ve Nereli?

İdil Biret, 21.11.1941 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Müziğe olan ilgisi iki yaşında başlayan İdil Biret, dört yaşında Bach'ın prelüdlerini çalmaya başladı. İlk piyano dersleri beş yaşındayken Mithat Fenmen'den aldı. Bir yıl sonra Ankara Radyosu'nda Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası eşliğinde Bach'ın Re Minör Piyano Konçertosu'nu seslendirdi ve harika çocuk olarak nitelendirildi.

1948 yılında, henüz yedi yaşındayken, ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Biret'in yurt dışında eğitiminin gereksinimlerinin karşılanması için TBMM'ye bir teklif sundu. Bu teklif sonucunda İdil Biret için özel olarak çıkartılan kanun, 'Harika Çocuklar Yasası' olarak bilinir. Bu kanun çerçevesinde eğitimi için ailesiyle birlikte Paris Konservatuarı'na gönderilen Biret, burada 20. yüzyılın önemli pedagoglarından Nadia Boulanger ile çalıştı. Sekiz yaşında Paris Radyosu'nda ilk konserini verdi. Fransız piyanist Alfred Cortot'dan dersler aldı. İdil Biret'ten ömrü boyunca 'en değerli öğrencim' olarak söz eden hocası Alman piyanist Wilhelm Kempff, onunla müzikal ilişkisini] hayat boyu sürdürdü. Biret, 11 yaşındayken Kempff ile Mozart'ın İki Piyano İçin Konçertosu 'nu Paris Champs-Elysees Tiyatrosu'nda çaldı. Zaman zaman Kempff'in Positano'da verdiği usta sınıflara katıldı. Kempff'in 90. yaşı için düzenlenen konserde çaldı.

İdil Biret Kariyeri

Kraliçe Elisabeth (Belçika), Van Cliburn (ABD), Busoni (İtalya), Liszt (Almanya), İskoçya gibi birçok uluslararası piyano yarışmasında jüri üyeliği yapan İdil Biret'in aldığı ödüller arasında 'Lili-Boulanger' (Boston), 'Harriet Cohen/Dinu Lipatti' (Londra), Polonya hükümetinin 'kültür liyakât' ve Fransız hükümetinin 'Chevalier de I'Ordre National de Merite' nişanları da bulunmaktadır.

İdil Biret, 1971 yılından beri Devlet Sanatçısı'dır. Bugüne kadar seslendirdiği plak ve CD'lerin sayısı 80'i geçmektedir. Biret, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yurtiçi ve yurt dışı konserlerinde birçok kez çaldı.

İdil Biret Ödül ve Nişanları

1952 yılında Paris Konservatuvarı'ndaki yüksek solfej ve deşifraj bölümlerini Birincilik Ödülü ile bitiren Biret, 1957 Haziranı'nda konservatuvarda devam ettiği piyano, oda müziği ve eşlikçilik sınıflarının her birinden birincilik ödülü ile mezun oldu ve 'Birincilerin Birincisi' unvanını aldı. Reine Laurent Ödülü ve Popelin mükâfatlarını kazandı.

1954 - Lily Boulanger Memorial, Boston

1957 - Paris Konservatuvarı, Konservatuvar Birinciliği

1961 - Harriet Cohen - Dinu Lipatti Altın Madalyası, Londra

Adelaide Ristori Nişanı, İtalyan Hükümeti

Chevalier de l'Ordre du Mérite, Fransa

1971 - Devlet Sanatçısı, Türkiye idil biret

1974 - Kültür/Liyâkat Nişanı, Polonya Hükümeti

1988 - Boğaziçi Üniversitesi, Onursal Doktora

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Onursal Doktora aldı

1995 - Uludağ Üniversitesi, Onursal Doktora

1995 - Grand Prix du Disque Chopin, Varşova

1995 - Altın Diyapozon, Fransa

1996 - Sevda Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası

2003 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi Onursal Doktora

2006 - Polonya Üstün Hizmet Madalyası (Chopin eserleri kayıt ve seslendirmeleri nedeniyle)

2007 - 35. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, Onur Ödülü'nü kazandı

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