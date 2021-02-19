2021 İlkbahar- Çocuk Spor Koleksiyonu, çocukların beğenisine sunuldu

DeFacto, 2021 İlkbahar-Çocuk Spor Koleksiyonu’nu hazırladı. Erkeklerde mavi, yeşil, bordo ve sarı tonlarının hakim olduğu koleksiyon, okulda ve sokakta tarzıyla dikkat çekmek isteyen çocukların beğenisine sunuldu.

Çocukların bitmeyen enerjisinden ilham alan DeFacto, 2021 İlkbahar Spor Koleksiyonunu miniklerin beğenisine sundu. Verilen bilgiye göre, rahatlığıyla hareket özgürlüğü tanıyan koleksiyon, tarzıyla fark oluşturmak isteyen çocukların gönlünü fethediyor. Baskılı, fermuarlı ve şapkalı sweatshirt’lerden taytlara, alt-üst takımlardan şortlara kadar birçok kombin alternatifi sunan koleksiyon, havalı bir stil vaat ediyor. Mavi, yeşil, bordo ve sarının hakim olduğu koleksiyonda minik beylerin spor kombinleri tamamlanıyor.

2021 İlkbahar- Çocuk Spor Koleksiyonu’nun tüm DeFacto mağazalarının yanı sıra e-ticaret sitesi ve mobil uygulamasında satışa sunulduğu belirtildi.