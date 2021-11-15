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200 yıllık konak zamana meydan okuyor

Bolu’nun sakin şehir unvanlı Mudurnu ilçesinde 200 yıllık tarihe sahip Hacı Şakirler Konağı, ilk günkü haliyle zamana meydana okuyor. Konaklama hizmeti verilen konak, ilçeye gelen tatilcilerin de vazgeçilmez yerlerinden birisi halinde geldi.

Kültür Sanat 15.11.2021, 12:42
200 yıllık konak zamana meydan okuyor

Bolu’nun sakin şehir unvanlı Mudurnu ilçesinde 200 yıllık tarihe sahip Hacı Şakirler Konağı, ilk günkü haliyle zamana meydana okuyor. Konaklama hizmeti verilen konak, ilçeye gelen tatilcilerin de vazgeçilmez yerlerinden birisi halinde geldi.

Bolu’nun ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip olan ve İpek Yolu üzerinde bulunan Mudurnu ilçesinde bulunan 200 yıllık tarihe sahip Hacı Şakirler Konağı, ilk günkü haliyle korunmaya devam ediyor. 200 yıl önce ilçede yaşayan baharat tüccarının evi olan ve zaman içinde korunma altına alınan konak, tarihi yeniden yaşamak için ilçeye gelen tatilcilere 11 odasıyla konaklama hizmeti veriyor. Odalarındaki el işçiliği ile yapılan mimarisi ve içerisinde sergilenen 200 yıl önce kullanılan aletleriyle müze ev hizmeti de gören Hacı Şakirler Konağı, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

“Bizi çok heyecanlandırıyor”

Daha önce geldiği konağa arkadaşları ve ailesiyle yeniden gelen İlker Biçer, “3-4 yıl önce yine gelmiştim. Eşim, kızım ve onun arkadaşlarıyla birlikte geldik. O zaman geldiğimizde son derece memnun kaldık. Bizi çok heyecanlandırıyor. Bursa’da da Osmanlılardan kalma mekanlar var. Mudurnu’da da bu tarz yapılar olduğunu gördük. Geldiğimizde de 200 yıllık yapının tamamen korunduğunu görünce çok memnun kaldık. Şimdi de bir başka arkadaşlarımızla yolumuz buraya düşünce onlara göstermek istedik” dedi.

“Misafirlerimizle beraber burayı yaşatıyoruz”

Hacı Şakirler Konağı işletmecisi Sinan Cantürk, “4 yıldır eşimle birlikte bu konağı işletiyorum. Konak 200 yıllık ve yüzde 95 orijinal. 2017 yılında Antalya’da ödül aldı. Konak 200 yıl önce deri ve baharat tüccarı birisine ait. Odalarında tavan ve dolap kapakları işlemeleri 200 yıl önce örs ve çekiçle dövülen çivilerle yapılmış. Şuanda 6 oda konakta, 5 oda da müştemilatta var. Misafirlerimize yöresel ev yemekleri veriyoruz. Onlarla beraber burayı yaşatıyoruz. Pandemi koşulları bizi de etkiledi ama şuanda ilgi yoğun” şeklinde konuştu.

Konaktaki tarihi objeleri koruduklarını belirten Cantürk, “Konağımızın bahçesinde ve içerisinde tarihi objeler görülüyor. Bunlar o dönemlerde kullanılan objeler. Biz müze ev şeklinde olsun, geçmişten günümüze aktarılması ve yaşatılması adına bunları sergiliyoruz. Çünkü buraya gelen misafirler ‘dedemde de vardı bunlardan’ diyor. Anılarını Hacı Şakirler Konağı’nda yaşatabiliyorlar. Biz de onların adına bu tarihi objeleri koruyoruz” ifadelerini kullandı.

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