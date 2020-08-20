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200 yaşıyla zamana meydan okuyor

KOLEKSİYONER AYHAN OSKAYLAR

Kültür Sanat 20.08.2020, 10:58
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200 yaşıyla zamana meydan okuyor

Eskişehir’de, yaklaşık 200 yaşında olan duvar saati zamana meydan okuyor. Mekanik saatlerin atası olarak nitelendirilen ve bir eşi de Topkapı Sarayında olan porselen kadranlı duvar saati Antika Pazarında meraklısını bekliyor.

İngiliz Edward Prior tarafından yaklaşık 200 yıl önce üretilmeye başlanılan ve mekanik saatlerin atası olarak nitelendirilen duvar saati aradan geçen senelere rağmen adeta zamana meydan okuyor. Antika Pazarında meraklısını bekleyen ve bir eşinin de Topkapı Sarayında olduğu belirtilen porselen kadranlı duvar saati, Sedat Coşkunoğlu tarafından 30 bin liraya satışa çıkarıldı.

“200 yılın üzerinde bir saat”

Saat hakkında bilgi veren Koleksiyoner Aydın Oskaylar, “Bu duvar saati yaklaşık 1800’lü yılların başında Edward Prior tarafından yapılmış. El emeğiyle yapılan bir saat, porselen kadran var. Şuanda bu porseleni yapmak çok zor. Arka kısmındaki çarkları çok sağlam kalmış ve günümüze kadar 200 yılın üzerinde bir saat. Biraz bakım yapılırsa, gayet güzel çalışacak bir saat olur. Edward Prior, bu saatin babası sayılır. Daha sonra 1850’li yıllarda, oğlu George Prior’e bırakıyor. Bunların özelliği ise, çoğu el yapımıdır. Yani o tarihte bu çarkları el ile yapmak büyük maharet ve meziyet isteyen bir iş. Bu sanatı az çok duayenlerinden, onlarla güzel duvar ve cep saatleri başlangıcı var” ifadelerini kullandı.

“Bu saatlerin fiyatları, 30 bin liradan başlar kalitesine göre daha bozuk olanlar 10-12 bin lira arasında satılıyor”

Ayrıca Oskaylar, “Bu pazarda gerçek bir antika. Pazarın geneline baktığınız zaman antika saatlerden oluşuyor ama bu yeri ve özelliği ayrı olan bir saat. Hakikaten zor görülen, bazı müzelerde ortaya çıkıyor. Günümüze kadar gelmiş, tabi ufak tefek bakım istiyor ama günümüze kadar gelmesi büyük bir nimet diyebilirim. Daha düzgün ve daha çalışır vaziyette bakıma ihtiyacı var. Bu saatlerin fiyatları, 30 bin liradan başlar kalitesine göre daha bozuk olanlar 10-12 bin lira arasında satılıyor” dedi.

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