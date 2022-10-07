“20. Devlet Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye’de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl 20’incisini düzenlediği “Devlet Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce üç ayrı kategoride gerçekleştirilen 20. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda seçici kurulun değerlendirdiği toplam 611 katılımcının bin 451 eseri arasından 56 fotoğraf ödüle layık görüldü. “İnsan ve Yaşam” kategorisinde 2 başarı ve 17 sergileme, “Doğal Hayat” kategorisinde 3 başarı ve 16 sergileme, “Tarihi Yapılar” kategorisinde ise 2 başarı ve 16 sergileme ödülünün verileceği yarışmada eser sahiplerine toplam 119 bin lira para ödülü verilecek.

Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan akademisyen ve fotoğraf sanatçılarından oluşan seçici kurulda Prof. Emre İkizler, Dr. Sefa Ulukan, Celal Gezici ve Dilek Uyar ile Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan yer aldı. Yarışma sonuçlarına Bakanlığın http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr web sayfasından ulaşılabiliyor. Ödül töreni ile sergi açılışı da ilerleyen tarihlerde yine aynı adresten duyurulacak.