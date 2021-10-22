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2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri sona erdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri sona erdi.

Kültür Sanat 22.10.2021, 22:20
2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri sona erdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri sona erdi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Programda roman, şiir, şair ve yazarların anısına düzenlenen edebiyat ödülleri yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okutulduğu sinevizyon gösterisi sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ve Başkanvekili Arif Şen katılımcılara Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri hakkında konuşma yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen, "Sanatçılarımızın, edebiyatçılarımızın katılımlarıyla uluslararası bir etkinlik oldu ve güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Program son olarak edebiyat ödülleri ve sanatçı Yücel Arzen’in konserinin arından son buldu.

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