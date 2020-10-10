2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı

Devrim Erbil resim sergisi açılış töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla açılışı yapılan Devrim Erbil resim sergisini Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve TRAKSEV Kurucu Başkanı klarnet sanatçısı Serkan Çağrı beraber gezdi.

“Tüm ilhamımı bölgeme borçluyum”

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı başkanı Serkan Çağrı açılış konuşmasında “Bölgemizin kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerini geliştirilmesi, desteklenmesi ve aynı zamanda tanıtılmasına katkı sağlayabilmek amacıyla 2018 yılında Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nı kurduk. Doğduğum büyüdüğüm bu toprakların sanatçısı olarak tüm ilhamımı bölgeme borçluyum. Trakya’nın birleştirici gücü, halkımızın sevgisi ve sizlerin desteği ile arzu ettiğimiz ortama ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi. Sözlerine “Sanat ve sanatsal projeler yolunda ilerleyişimizin yolunu açacak desteklerin gün geçtikçe çoğalması bizleri mutlu ediyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bölgemizin yerel yönetimlerinin manevi desteklerinin bizler için çok anlamlı” diye devam eden Serkan Çağrı konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’u sahneye davet etti.

“168 yıllık İtalyan Kilisesi bu etkinlikle kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleşeceği bir mekan olma özelliğini kazandı”

Konuşmasına Edirne’nin kültürel ve tarihi değerlerinin önemini vurgulayarak başlayan Sayın Yavuz, “TRAKSEV, bu kültürü yaşatmayı, gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen bir organizasyon olarak 5 sanatsever ve eğitimci dostumuz tarafından kurulmuş çok genç fakat bir o kadar da dinamik bir vakıf. Geçen yıl ilk kez düzenledikleri festival gibi faaliyetlerle de bölgemizin sosyal ve kültürel yapısını, başta Balkanlar olmak üzere inşallah tüm dünyaya tanıtma, kültürel ve tarihi değerlerini duyurma amaçlı başarılı işlere imza atmaya başladırlar” dedi.

Pandemi nedeniyle festivali müzikseverlerle internet üzerinden de olsa buluşturmanın önemini vurgulayan Yavuz, “İçerisinde bulunduğumuz ve yıllardır atıl durumda kalan 168 yıllık İtalyan Kilisemiz bugün itibariyle, bölgemizin hak ettiği kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleşeceği bir mekan olma özelliğini de bu vesileyle kazanmış oldu. Bu mekanın da bu şekilde kullanımının da Edirne ve bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak sanatın her alanına destek vermeye ve sanatçılarımızı teşvik etmeye devam ediyoruz” dedi.

Göksel Baktagir’den muhteşem dinleti.

Türkiye’nin en önemli bestekarlarından ve kanun icracılarından Göksel Baktagir, çok değerli sanatçı dostlarıyla sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali kapsamında 10 Ekim günü Muhammed Yıldırır ve Bilal Karaman Balkan Ateşi Konseri, 11 Ekim günü ülkemizin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı’nın Balkan Nefesleri Konseri ve 12 Ekim günü Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı üyelerinden oluşan Trakya Ensemble’ın Balkan Sesleri Konseri gerçekleşecek.

Covid-19 pandemisi tedbirleri doğrultusunda seyircisiz gerçekleşecek olan konserleri sanatseverler Uluslararası Balkan Müzik Festivali Instagram ve YouTube hesapları üzerinden canlı takip edebilecekler. Devrim Erbil resim sergisi ise her gün 10.00 – 16.30 arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.