’2. Pide-Pirinç-Balık Festivali’ 27 Kasım’da

Samsun’un Terme ilçesinde düzenlenecek ‘2. Pide-Pirinç-Balık Festivali’ için hazırlıklar başladı. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, festival komitesiyle bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundu.

Terme Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilen ‘2. Pide-Pirinç-Balık Festivali’ hazırlıkları başladı. 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlik için festival komitesi kuruldu. Komite, festival öncesi etkinlik organizasyonunu gözden geçirdi.

“Ortak akıl bizi doğruya götürüyor”

Geçen sene birincisi düzenlenen hamsi festivalinin genişletilerek içeriğinin zenginleştirildiğini söyleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, geleneksel hale getirilen festivalde katılımcılara pide, pirinç ve balık ikramı yapılacağını söyledi. İlçedeki kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve basın temsilcileri ile iş insanları tarafından oluşturulan komitenin fikirlerine önem verdiklerini ve bu doğrultuda hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Ali Kılıç, “Termemizde geleneksel hale getireceğimiz festivalde Terme pidemizi, Terme pirincimizi ve Karadeniz balıklarımızı katılımcılarımıza ikram edeceğiz. Türkiye’nin çeşitli noktalarından gelen misafirlerimiz bu festivalde Termemizin pide ve pirinci başta olmak üzere tüm yöresel ürünlerimizi tadacaklar. Daha önceden yaptığımız etkinliklerde gördük ki ortak akıl bizi doğruya götürüyor. Festivali daha etkili kılmak amacıyla Terme’nin değerlerinden oluşan komitemiz ile organizasyon hakkında değerlendirmede bulunduk” dedi.

Festival hakkında fikirlerini sunan komite üyeleri, Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ‘ortak akıl’ davranışından dolayı teşekkürlerini iletti.