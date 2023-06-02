2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Bu yıl 1-4 Haziran’da ikincisi düzenlenen Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Kaş Belediyesince desteklenen festival, Antik Tiyatro’da düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, törende yaptığı konuşmada kültür ve sanatın önemine değinerek, festivalin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Festivale katılımın güzel ve memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Önemli olan bu süreçleri başlatabilmek. Sadece kültür sanat değil, spor ve pek çok alanda faaliyetler başlatıyoruz. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali’ni de önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Faaliyetlerimiz devam ediyor, devam edecek. Hem Kaş’ımızı imar edeceğiz, hizmetleri ilçemize kazandıracağız hem de kültür sanat faaliyetlerimizi yürüteceğiz” dedi.

Festival Direktörü Seren Topaloğlu da hem yerli hem de yabancı filmler ve farklı hikayelerle yola çıkacak olmanın heyecanı içinde olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından film gösterimleri başladı.

Törene, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol da katıldı.

33 film gösterilecek

Festivale bu yıl 60 ülkeden 548 film başvurdu. Bu çerçevede Ulusal Kısa Filmler, Ulusal Öğrenci Filmleri, Uluslararası Kısa Filmler ve Uluslararası Su Altı Filmleri olmak üzere 4 ana kategoride film seçkileri oluşturuldu.

4 gün boyunca 33 filmin gösterileceği festivalin ön jürisinde; Esra Bakır, Seren Topaloğlu, Cem Hakverdi, Erol Yusuf ve Benan Baf, ana jürisinde ise yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, Filipinli yönetmen ve senarist Zig Dulay, yönetmen Nisan Dağ, oyuncu Aslı İnandık ve yazar-yönetmen Melikşah Altuntaş yer aldı.

Festival çerçevesinde yarışan filmlerin gösterimleri, finalistlerle söyleşiler, film endüstrisinden konuklarla düzenlenecek atölyeler ve paneller ile keşif turları düzenlenecek.

Kaş Kültür Evi ve Antik Tiyatro’da yapılacak etkinlikler halkın katılımına açık, ücretsiz olacak.

4 Haziran’da kapanış ve ödül töreniyle sona erecek festival, 8-9 Haziran’da Kadıköy Sineması’nda, 15 Haziran’da ise İzmir Karaca Sineması’nda seyirciyle buluşacak.