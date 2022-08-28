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2. Bisiklet Festivali 65 kilometrelik etapla tamamlandı
Karabük’ün Eflani ilçesinde ikincisi düzenlenen Bisiklet Festivali 65 kilometrelik ikinci etapla tamamlandı.
Kültür Sanat 28.08.2022, 19:08
Karabük’ün Eflani ilçesinde ikincisi düzenlenen Bisiklet Festivali 65 kilometrelik ikinci etapla tamamlandı.
Karabük Bisiklet Derneği’nin (KARBİSDER), Eflani Belediye Başkanı ev sahipliğinde “Saklı Güzellikler Diyarı Eflani” temasıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Bisiklet Festivali tamamlandı. Organizasyonun ikinci gününde bisiklet severler Uluyayla güzergahında 65 kilometre pedal çevirdi.
Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçede misafirlerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, farklı etkinliklerle ilçenin doğa ve kültürel güzelliklerini gün yüzüne çıkartacaklarını söyledi.
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|0
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|2
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|3
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|1
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|1
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|1
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