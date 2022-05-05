banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak

2 bin yıllık su kemeri 3 dönemin izlerini taşıyor

M.S. 2. yüzyılda İmparator Trajan (Roma imparatoru) döneminde Nikomedya Valisi Plinius tarafından yaptırılan su kemeri, şimdilerde zamana direniyor. Roma, Bizans ve Osmanlı mimarisini taşıyan su kemeri, bakımsız ve unutulmaya yüz tutmuş haliyle görenleri şaşkına çeviriyor.

Kültür Sanat 05.05.2022, 11:36
2 bin yıllık su kemeri 3 dönemin izlerini taşıyor

M.S. 2. yüzyılda İmparator Trajan (Roma imparatoru) döneminde Nikomedya Valisi Plinius tarafından yaptırılan su kemeri, şimdilerde zamana direniyor. Roma, Bizans ve Osmanlı mimarisini taşıyan su kemeri, bakımsız ve unutulmaya yüz tutmuş haliyle görenleri şaşkına çeviriyor.

Bitinya Kralı I. Nikomedes tarafından kurulan Nikomedya (İzmit), Bitinya Krallığı’ndan sonra Roma İmparatorluğu’na da uzunca bir süre başkentlik yaptı. Bu dönemlerde yapılan birçok yapı ve eserlerden bazıları günümüze ulaşırken, bazılarının ise izine rastlanılmıyor.

Günümüze ulaşan ancak harabe bir durumda olan yapılardan biri de Kabaoğlu Mahallesi’nde bulunan antik su kemeri. 50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde olan su kemerinin, M.S. 2. yüzyılda İmparator Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı biliniyor. Kaynaklarda, şehre su sağlamak amacıyla yaptırılan su kemerinin Bizans ve Osmanlı dönemlerinde onarım gördüğü de yer alıyor.

"Meraklı seyyahlar bu kemerlerden söz etmiştir"

Bölgenin, Roma İmparatorluğu döneminde Bitinya ve Pontus Eylaleti’nin başkenti olduğunu söyleyen Tarih Bilimci Onur Şahna, "Buraya imparator tarafından vali atanıyordu, o valilerden biri de meşhur Plinius’tur. Milattan sonra 2. yüzyılın başında yani 111’li yıllarda Plinius burada valilik yapıyor ve onun valiliği zamanında bu kemerler yapılıyor. Su kemerleri, yaklaşık 2 bin yıl önce şehrin 30 kilometre kuzeydoğusundan buraya su getirmek amacıyla 23 tane yapılmıştır. Günümüze bazıları ulaşmış durumda, bunlardan bir tanesi Kabaoğlu Antik Su Kemeri. Kabaoğlu Su Kemeri 50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde bir yapıdır. Kemer, yapılıktan sonra sürekli onarım görmüştür, Bizanslılar ve Osmanlılar da onarmıştır. Hatta Osmanlı kroniklerine baktığımızda, Yavuz Sultan Selim’in ve Kanuni Sultan Süleyman’ın İran seferlerine giderken İzmit’te konakladıklarını ve bu su kemerlerini onarttıklarını görüyoruz. Osmanlı zamanında oryantalistler ya da Osmanlı İslam kültürüne meraklı seyyahlar, İzmit’e geldiklerinde hemen hemen hepsi bu kemerlerden söz etmiştir, kimileri ise bu kemerlerin illüstrasyonlarını çizmiştir" dedi.

"Müdahale edilmesi lazım"

Su kemerlerinin iki katlı inşa edildiğini ve ikinci katında Roma dönemi mimarisinin yansıtıldığını vurgulayan Şahna, şu ifadeleri kullandı:

"Kemerlerin ikinci katı, depremlerde zarar görmesi sebebiyle Bizans ve Osmanlı dönemlerinde onarılıyordu. Bu sebeple onların mimari üslubunu da taşıyor. Kandıra bölgesinde de doğal su kaynağı vardı. İşte bu kemerlerin amacı, o su kaynağını Nikomedya’ya getirmek ve halkın kullanımına sunmaktı. Bu su kemerinin şu anki vaziyeti içler acısı. Bir yanda biyolojik etkiler var, aşınma, çürüme, bozulma, yabani otların ve sarmaşıkların sarması gibi. Diğer yanda fiziki etkiler var. Bunlar ise yağmurun, güneşin ve insanın etkisi, insanları bu yapıları hor kullanmaları, gerekli tarihi bilince sahip olmamaları neticesinde yapılar bu durumda. Eğer buna müdahale edilmezse, gerekli çevre temizliği ve koruması alınmazsa kuvvetle muhtemel önümüzdeki 10 yılda şu an ayakta kalan birkaç su kemeri de ortadan kalkacaktır"

"Onarımda Mimar Sinan’ında elinin değmiş olabileceğini düşünüyoruz"

Kabaoğlu Su Kemeri’nin, Mimar Sinan’ın üslubunu taşıdığını belirten Şahna, "Bildiğimiz kadarıyla Kabaoğlu Su Kemeri, Yavuz Sultan Selim ve Kanunu Sultan Selim tarafından restore edilerek kullanılıyor. Yapılan bu onarımda Mimar Sinan’ında elinin değmiş olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü burası, Mimar Sinan’ın İstanbul için yaptığı su sistemi yapılarına benzer bir üsluba sahip. Benim naçizane önerim, Kabaoğlu Su Kemeri’nin çevre temizliğinin yapılıp, otlardan arındırılıp ve gece için ışıklandırma yapılmasıdır. Oraya yürüyüş yolu rotası oluşturularak, halkın bu tarihi yapıdan ve manzarasından istifade edilmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
10°
parçalı bulutlu