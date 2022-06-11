2 bin yıllık gökdelene ziyaretçi akını

Milyonlarca yıl öncesinde oluşan ve daha sonra içi oyularak yapılarak bugüne kadar ayakta durmayı başaran, Kapadokya bölgesinin en büyük Peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Uçhisar Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Uçhisar Kalesi’ni Mayıs ayında 31 bin yabancı, 29 bin 500 yerli ve 12 öğrenci olmak üzere toplam 72 bin 500 turist ziyaret etti. Milattan önce 2. yüzyılda Roma döneminde oyularak içine çok sayıda oda ve mahzen yapılan kalenin, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de yüksekliği dolayısıyla askeri yerleşim alanı olarak kullanıldığı biliniyor. Cumhuriyet döneminde 1960’lı yıllara kadar Uçhisar halkının barındığı 179 metre yüksekliğindeki dev peribacası, günümüzde ise bölgeye hakim yüksekliğiyle turistlere doğal güzellikleri kuşbakışı izleme imkanı sunuyor.

Van’da sınıf öğretmenliği yapan ve öğrencileri ile birlikte Uchisar Kalesi’ni ziyarete gelen bir vatandaş, "Şu anda Kapadokya’nın en yüksek noktasındayız. Uçhisar’dayız. Çok mutluyuz öğrencilerimle burada olduğumuz için" dedi.

Bir başka yabancı turist de yaptığı açıklamasında, "Biz bu sabah balon ile uçtuk. Muhteşemdi ve çok sevdik. Güzel atlar ülkesi Kapadokya inanılmaz. Biz bu sabah balon ile uçarken panoramik olarak her şeyi gördük. Kapadokya büyüleyici bir yer" ifadelerini kullandı.