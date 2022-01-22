2 bin rakımlı yaylada kış festivali

Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda düzenlenen "16’ncı Çambaşı Kış Festivali" başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Çambaşı Kış Festivali, renkli görüntülerle başladı. Köy seyirlik oyunları, halk oyunları gösterisi, kar güreşi, off-road yarışları gibi organizasyonların düzenlendiği festivalde katılımcılara haşlanmış patates, turşu, pancar çorbası ve çay ikramında bulunuldu. Burada katılımcılar Karadeniz müzikleri ile birlikte kar üzerinde horon oyunu oynarken, kar üzerinde güreş ise katılımcıların beğenisini aldı.

"Burası bir tabiat harikası"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler de festivalin ilk günü Çambaşı Yaylası’na giderek vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Başkan Güler, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Burası bir tabiat harikası. Bu yıl 16’ncısını düzenlediğimiz Çambaşı Şenlikleri’ne yüksek katılım olduğunu gördük ve şenlikleri iki güne çıkardık. Bugün bizler de Çambaşı’nda konaklayarak çoban ateşi yakacağız. İki gün boyunca gerçek anlamda bir festival gerçekleştireceğiz. Yarın da burada bir konserimiz olacak. Tüm hemşerilerimizi yarın Çambaşı Yaylası’na bekliyoruz” diye konuştu.

Off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu

Festivalde düzenlenen off-road yarışlarında da renkli görüntüler ortay çıktı. Farklı illerden de katılımın olduğu off-road yarışlarında sporcular zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Off-road yarışlarına katılan yarışmacılar, parkurun zorlu olduğunu ancak güzel vakit geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Festivalin ikinci günü ise 23 Ocak Pazar saat 10.00’da Çambaşı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Protokol konuşmalarıyla başlayacak etkinliklerin ikinci gününde yine sırasıyla halk oyunları gösterisi, köy seyirlik oyunu, tulum ve kemençe dinletisi, kızak yarışları, snowboard yarışları ve sevilen sanatçıların konserleri sahne alacak.