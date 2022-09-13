2 bin 500 yıllık kale surlarında restorasyon

Sinop’un 2 bin 500 yıllık tarihi kale surlarında 1 yıl önce başlayan acil bakım onarım gerektiren bölgelerde restorasyon çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı.

Sinop’un 2 bin 500 yıl önceki yaşantısında kenti çevreleyen Tarihi Sinop Kalesi surlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Selçuklular döneminde Sinop’un önemli bir liman olması nedeniyle denizden gelen tehditlere önlem almak ve kale içi bir şehir oluşturmak adına yapılan surların öncelikli acil bakım ve onarım gerektiren yerlerinde çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar neticesinde tüm surların gün yüzüne çıkartılması ve UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nden çıkarak UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’ne girilmesi hedefleniyor.

Tarihi Sinop Kalesi surlarının binlerce yıllık geçmişte yaşayan medeniyetlerin izlerini taşıdığına değinen Kültür ve Turizm İl Müdür V. Metin Süren, “Tarih öncesi dönemden beri binlerce yıllık geçmişiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapan ilimiz, önemli bir kalebent şehirdir. Dünyanın en jeopolitik ve jeostratejik coğrafyasında bulunan, Anadolu coğrafyasına hükmeden tüm medeniyetler, Sinop Limanı’ndan denize açılmıştır. Bundan dolayı da kalebent şehri olma özelliği aynı zamanda önemli bir ticaret merkezi antik dönemden beri. Cenevizlilerin de Selçukluların da izlerini taşıyor” diye konuştu.

Çalışmalar 1 yıl önce başladı

Müdür Süren, sözlerine şöyle devam etti:

“Uzunluğu 3 kilometreyi bulan, 11 burçtan oluşan Sinop kaleleri, en son yerli halk Gaskalılar tarafından milattan önce 2 bin 500’lü yıllarda antik dönem kalıntıları üzerine inşa edilmek suretiyle, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından da genişletilerek bugünkü kale ve surlu yerleşim yeri halini almış. Tabii, uzun yıllardan beri onarım gereken bir durum hasıl olmuş. Bundan dolayı da genel bir onarım ve restorasyon projesi değil, acil onarım gerektiren noktalarla ilgili yaklaşık 1 yıl önce restorasyon çalışmalarına bakanlığımız tarafından başlanıldı.”

Meydan projesiyle yeni bölgeler gün yüzüne çıktı

Tarihi Cezaevi ve Kent Meydanı projeleriyle birlikte sürdürülen çalışmalarda önemli ölçüde ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Süren, “Meydan Projesi’nin de hayata geçmesiyle ortaya çıkan kale surlarımızın acil onarıma alınmasıyla proje biraz daha genişletildi. Devamında kuzey kale surlarımız var, orada da acil onarım gerektiren noktalarımız var. Acil onarım gerektiren yerler yüzde 90 oranında tamamlandı diyebiliriz. Meydan projesiyle ortaya çıkanlarla ilgili de bir ek ödenek temin edilmesi halinde bir iki aylık süre içerisinde tamamlanacak” ifadelerini kullandı.