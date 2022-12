Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Sivaslılar Derneği’nin düzenlediği 1’inci Sultangazi Gardaşlık Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu’nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, müziklerini ve kültürlerini “Yöresel Günler” ile ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Yiğidolar ve türkü diyarı Sivas, bu hafta Sultangazi’ye konuk oldu. 1’inci Sultangazi Gardaşlık Festivali’nde yöresel lezzetler damakları tatlandırırken, türküler de kulakların pasını sildi.

Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Sivaslılar Derneği’nin düzenlediği 1’inci Sultangazi Gardaşlık Festivali’ne; AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sivas Belediye Başkan Vekili Necmettin Yıldız, Sancaktepe Kurucu Belediye Başkanı, İstanbul Sivas Konfederasyon Başkanı ve AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akkaya, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Yıldırım Turan, BBP İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sultangazi demek, Anadolu demek"

Programın açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Memleket günlerimizi gönül coğrafyamızın tel tel işlenmiş her kesimi ile yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü Sultangazi demek Anadolu demek, 81 vilayetin kardeşlik içerisinde huzur içerisinde bir arada yaşadığı insanların buluştuğu yer demek Sultangazi. Biz Sultangazi’ye Sultanşehir diyoruz, Sivaslılar da Sivas’a Sultanşehir diyor, esasından böyle de bir ortak paydamız var. Her konuşmamızda Sultangazi’yi Sultanşehir yapacağız diyoruz. Bunu derken, şimdiye kadar olduğu gibi kardeşlik hukukunun çok net ortaya konulduğu, artarak devam ettiği bir ilçe olsun istiyoruz. Biz Yöresel Günler etkinliklerimizi yaparken en önemli amacımız, bu kardeşler topluluğunun, 81 vilayetten hangisi burada program yapıyorsa, bir ve beraber olabildiğini göstermek ve insanlara da bunu hissettirmek istedik. Çünkü kardeşlik demek, bir ve beraber aynı yolda yürüyebilmek demek, arkada kardeşin varsa arkana bakmadan yürüyebilmek demektir. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile şehri daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler hizmeti yaparken en iyisini yaparız Allah’ın izniyle, ama bütün bunları yaparken gönüllere dokunabiliyorsak, esasında o zaman görevimizi yerine getirmiş oluruz. Yaptığımız işlerde insanların gönüllerine dokunamıyorsak, o zaman yaptığımız fiziki binaların hiçbir anlamı yoktur. 2021-2022 Kültür Sanat Sezonumuza Türkiye’mizin en değerli ozanlarından, ki o da bir Sivaslı, Aşık Veysel’in adını verdik. Bu sezon boyunca Aşık Veysel’i Türkiye’ye kattığı değerleri ile anacağız. Bu anlamlı sezonu çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçireceğiz. İnşallah sezon sonunda özel bir şölenle Aşık Veysel Sezonunu taçlandıracağız" açıklamasında bulundu.

"Gardaşlık, büyük Türkiye’dir"

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ise, "Sivas tarihte en önemli değerleri ifade eder. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas, Türkiye’nin dört bir yanında vefasını gösteriyor. Gardaşlık sadece Sivas değil, bu gardaşlık 85 milyon büyük Türkiye, Van, Edirne, İstanbul, Sultangazi’nin 85 milyonun bir arada olduğu, bir ve beraber olduğu büyük Türkiye’dir gardaşlık. Belediyemiz ve derneklerimiz bu organizasyonları yapıyor, hemşehrilerimizi bir araya topluyor. Bunun için Belediye Başkanımıza hassaten teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Dursun ve beraberindekiler stantları gezerek esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Başkan Dursun’la bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Madımak ve Sivas köftesi ikramının ardından program türkü şöleni ile devam etti.