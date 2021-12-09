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1999 yapımı 'Matrix' yeniden izleyici karşısında

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving ve Gloria Foster'in başrollerinde oynadığı 1999 yapımı "Matrix" yeniden beyaz perdeye yansıtılacak.

Kültür Sanat 09.12.2021, 10:01
1999 yapımı 'Matrix' yeniden izleyici karşısında

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving ve Gloria Foster'in başrollerinde oynadığı 1999 yapımı "Matrix" yeniden beyaz perdeye yansıtılacak.

Lilly Wachowski ve Lana Wachowski'nin birlikte yönettiği film, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Wachowski Kardeşler'in sinema tarihine adını yazdıran yapım, bir hacker olan Neo ile ona yaşadığı hayatın Matrix adında bir simülasyon olduğunu gösteren Trinity ve Morpheus'un düzene karşı verdikleri savaşı konu ediniyor.

"Batı Yakasının Hikayesi"

Filmleri büyük gişe başarıları kazanmış Amerikalı sinema yönetmeni Steven Spielberg'in yeni filmi "Batı Yakasının Hikayesi" Türk izleyicisi ile buluşacak.

1957'de sahnelenen aynı adlı müzikalden uyarlanan film, iki farklı etnik kökenden gelen iki ezeli düşman çetenin birbiriyle rekabetinin yanı sıra bu iki çeteye mensup genç bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor.

Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez ve Rita Moreno'nun başrollerinde oynadığı yapımın senaryosunu Tony Kushner kaleme aldı.

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi"

Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı "Dayı: Bir Adamın Hikayesi", adil ve sevilen bir kabadayının hikayesini odağına alıyor.

Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket, Turgut Tunçalp, Murat Akkoyunlu ve Banu Fotocan'ın rol aldığı filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

"Bayram Şekeri"

Öykü German, Ulaş İnan Torun, Arben Akış, Deniz Oral ve Aslı Bankoğlu'nun oynadığı "Bayram Şekeri" adlı filmin yönetmenliğini Bilal Kalyoncu üstlendi.

Dram türündeki yapım, bir çocuğun çevresinde yeniden toparlanmaya çalışan tükenmiş bir ailenin hikayesini konu ediniyor.

"Hadi Be"

Burçin Bildik, Ferdi Sancar, Orhan Uslu, Günce Mutlu ve Ferdi Akarnur'un oynadığı yerli komedi filmi "Hadi Be", arkadaşları yüzünden kendisini olmadık işlerin içinde bulan bir adamın yaşadıklarını anlatıyor.

"Petrov Grip Oldu"

Rus sinemacı Kirill Serebrennikov'un beyaz perdeye uyarladığı "Petrov Grip Oldu" adlı kara komedinin başrollerinde Yuri Kolokolnikov ve Yuliya Peresild oynadı.

Almanya, Fransa, İsviçre ve Rusya ortak yapımı filmde "Grip olan ve sürekli öksüren çizgi roman sanatçısı Petrov, arkadaşı Igor tarafından uzun bir yürüyüşe çıkarılır. Gerçekle fantezi arasında gidip gelen ilginç olaylar, art arda yaşanmaya başlar."

Sovyetlerin son döneminden bugüne uzanan film, masal ile kabus arası bir Rusya portresi sunmayı amaçlıyor.

"Satranç"

Philipp Stölzl tarafından yönetilen; Oliver Masucci, Rolf Lassgard, Albrecht Schuch, Birgit Minichmayr ve Samuel Finzi gibi isimlerin rol aldığı Alman yapımı "Satranç", Stefan Zweig'ın aynı isimle yayımlanan eserinden sinemaya uyarlandı.

"Evdekiler"

Maisie Williams, Sylvester McCoy, Rita Tushingham ve Jake Curran'ın rol aldığı "Evdekiler", korku ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday.

Julius Berg'in yönetmenliğini üstlendiği film; yaşadıkları kasabada yaşlı ve zengin bir çiftin evini soymaya kalkan bir grup arkadaşın, çiftin göründükleri kadar savunmasız olmadıklarını fark etmeleriyle gelişen olayları konu alıyor.

"Lain"

Onur Aldoğan'ın yönettiği; Yalın Cengiz, Funda Dönmez, Rıfat Kanpara, Doruk Emek ve Sinan Taşkan'ın oynadığı yerli korku filmi "Lain"; travmatik geçmişiyle yüzleşmek için doğup büyüdüğü köye eşi ile birlikte geri dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.

"Azamet"

Cengiz Kaplan tarafından yönetilen haftanın bir diğer korku filmi "Azamet"; üniversiteden mezun olduktan sonra köyüne dönen Kübra'nın, kardeşi Büşra'nın hayatına yeniden müdahil olmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

#kültür
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