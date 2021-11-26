‘1965’ten 2021’e Güler Ulaş Sergisi AKSM’de

Usta sanatçı Güler Ulaş, 1965 yılından bu güne ortaya çıkardığı eserleri Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki kişisel sergisinde izleyiciyle buluşturdu.

Rölyef, minyatür, tezhip ve kaftan olmak üzere hayatı boyunca çalıştığı eserleri ’1965’ten 2021’e isimli sergide buluşturan Güler Ulaş, 52 adet eserini sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Sanat kelimesinin bile kendisini heyecanlandırdığını ifade eden sanatçı Ulaş, “Sanat; hayat boyu sığınacağım bir yer oldu. Sıkıntımda, stresimde sanata sığındım. Renkler arasında kaybolup gidiyorum. Taner Alakuş hocam ‘fırçanız kurumasın’ der. Ben fırçamı hiç bırakmadım. Tüm sanatseverleri bekliyorum” diye konuştu.

18 Aralık’a kadar görülebilir

Sanatçının uzun yılları aşan ve farklı alanlarda yapmış olduğu üretimlerin dönemlerinin izlenmesi açısından sanatseverlere fırsat sunan sergi, 18 Aralık’a dek AKSM’de izlenebilir.