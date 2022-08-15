1964 model kamyonet alıcısını bekliyor

Bor İlçesinde Antikacılık yapan Hilmi Bayizit, satışa sundukları klasik kamyonet için Türkiye’nin çeşitli illerinden yoğun ilgi olduğunu söyledi. Restore edilen klasik Skoda marka kamyoneti mezat yoluyla satışa çıkaracağını ifade eden Bayizit; "1964 model Skoda’mızı bugün müzayedeye çıkaracağız. Her ay düzenli olarak müzayede yapıyoruz. 2018 yılından beri antika işiyle uğraşıyorum. Türkiye geneli müzayedeler organize ediyorum. Türkiye’nin çeşitli illerinden birçok koleksiyonerler ürün almaya ya da satmaya geliyor. Müzayedelerimiz bazen sabahlara kadar sürüyor. Güzel bir katılım oluyor. Bu müzayedemizin önemli eserlerinden biri de 1964 model eğri bacak Skoda kamyonet. Çok güzel bir şekilde restore edilmiş. Uzun süre tek elden kullanılmış bir araç. Müzayede ile birlikte sahiplendirmeye çalışacağız" dedi.