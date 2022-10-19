"1915 Siper Canlandırması" ile Tarihi Yarımada’ya gelen ziyaretçilere Çanakkale ruhu anlatılacak

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Alçıtepe köyü 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi arkasında düzenlenen 1915 Siper Canlandırması projesiyle, Çanakkale Kara Savaşları’nda düşmana geçit vermeyerek tarih yazan kahraman Mehmetçiğin anıları, günlükleri ve dönem fotoğrafları seçilerek, yaşanan 1 gün siperlerden anlatılacak. Siperler, 235 metre uzunluğunda ve 12 bölümden oluşuyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’na gelen ziyaretçilere, 107 yıl önce kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek destan yazdığı Çanakkale ruhunu anlatmak için çalışmalarına devam ediyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası Alçıtepe köyü 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi arkasındaki 1915 Siper Canlandırması projesiyle, Çanakkale Kara Savaşları’nda düşmana geçit vermeyen vermeyerek büyük tarih yazan kahraman Mehmetçiğin anı ve günlükleri ve dönem fotoğrafları seçilerek siperlerden yaşanan 1 günü anlatılacak. Çanakkale Savaşları’ndan kalma görsel, fotoğraf, siper görüntüleri ve harp ceride ve raporlarına bakılarak oluşturan senaryo çerçevesinde o dönemin canlandırması yapılacak. Canlandırma siperleri 235 metre uzunluğunda ve 12 bölümden oluşuyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Osmanlı ordusu ile İtilaf Devletleri askerlerinin siperleri arasında kalan insansız alanda yapılacak canlandırmayı ziyaretçiler siper çuvallarının arkasından dürbünle izleyebilecek. Siperin ucunda tabur komutanının, her an harekete geçmeye hazır bekleyen askerlerin canlandırması yapılacak. Bu bölümde makineli tüfek kullanan askerler tasvir edilecek. Siper alanında toprak kaymasını engellemek için ahşap kazıklar ve düşmandan gizlenmek için yapılmış ağaç dalları, çuval ya da çadır bezleri kamufle edilmiş bir alan ile cephanelik bulunacak. Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklardaki 8,5 aylık süreçte siperlerin çok önemli bir yer tutuyor. Burası, dünyada siper savaşlarının en çetin yaşandığı muharebe alanlarından biri. Birinci Dünya Savaşı döneminde bir siperin yüksekliği ve genişliği 2 metre civarında. Biz Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu siper canlandırma işinde yaklaşık 235 metrelik bir çalışma yaptık. 12 bölümden oluşan bu çalışmada; Mehmetçiğin dinlenme, yemek pişirme, uyuma, gözetleme, hücum etme anları, birçok faaliyeti burada canlandırılmış olacak" dedi.

ÇATAB Başkanı Kaşdemir, 1915 Siper Canlandırması projesini yerinde inceledi. Siperler içinde gezen Kaşdemir, çalışmalar hakkında bilgi aldı.