banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

1898 yıllık askeri diploma Türkçeye çevrildi

Dünya’da sadece 800 adet olduğu bilinen Roma Dönemine ait askeri diplomanın birisi Perre Antik Kentteki kazılarda ortaya çıktı. Diplomanın üzerindeki Latince yazı Türkçeye çevrildi.

Kültür Sanat 28.12.2021, 12:51
1898 yıllık askeri diploma Türkçeye çevrildi

Dünya’da sadece 800 adet olduğu bilinen Roma Dönemine ait askeri diplomanın birisi Perre Antik Kentteki kazılarda ortaya çıktı. Diplomanın üzerindeki Latince yazı Türkçeye çevrildi.

Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’nin Kuzey Doğusunda devam eden kazıların son gününde 10 parça halinde bulunan bronz levha üzerindeki Latince yazıların çevirisi yapıldı. Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar tarafından çevirisi yapılan bronz levhanın 1898 yıl öncesine ait askeri diploma olduğu ortaya çıktı.

Daha önce yapısal blok taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapıların ortaya çıkarıldığı Perre Antik Kenti’nde yapılan kazılarda ilk kez böyle bir eser ortaya çıktı.

M.S 123 yılında Roma İmparatoru Hadrianus zamanında Suriye’de 20 yıl askerlik yapan Calcilius Antiquus’a hizmet ödülü ve eşleri ile evlilik hakkı tanınması, Roma vatandaşlığı kazandığını gösteren bir levha olduğu belirlendi.

Diplomanın dünya genelinde Roma İmparatorluğu tarafından 100 bin adet basıldığı ancak daha sonra eritildiği, günümüzde ise 800’üne ulaşıldığı ve 650’si üzerinde çalışma yapıldığı biliniyor. Bronz levha Adıyaman Müze Müdürlüğünde sergilenecek.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazıların son gününde buldukları bronz levhanın temizlendikten sonra Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar tarafından yazılarının çevrildiğini belirterek, “Levha incelendiğinde, Suriye eyaletinde askerlik yapmış Calcilius Antiquus isminde vatandaşın 20 yıl askerlik yaptıktan sonra Milattan sonra 123 yılında imparator Hadrianus zamanında kendisine verilmiş olan bir diploma olduğunu tespit ettik. Bu diploma ile beraber hem mali ve sosyal haklara kavuştuğu diplomada yer alıyor. Bu mali ve sosyal haklar ise, kendisine bir Roma vatandaşlığı veriliyor ve ayrıca bir evlenme hakkı veriliyor. Bununla beraber çocuklarına da Roma vatandaşlığı verildiği görülüyor. Roma Döneminde 100 bin adet basılan bu askeri diplomaların büyük çoğunluğunun daha sonra fırınlarda eritildiği ile ilgili bilgiler mevcut. Günümüze sadece 800 adetinin geldiği, 650 adetinin ise üzerinde çalışıldığı biliniyor. Bunlardan bir tanesinin Perre’de olması oldukça heyecan vericidir. Günümüzden 1898 yıl öncesine ait bir diplomanın Perre’de çıkması Perre’nin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Kazılarda görev alan Arkeolog Mehmet Turan ise, lavhpayı ilk bulduklarında ekip olarak çok heyecanlandıklarını dile getirdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8