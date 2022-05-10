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18 ilde 12 milyon yavru sazan suyla buluştu

Elazığ’da Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde, Ağın ilçesinde bulunan kafes işletmesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenledi. Etkinlik çerçevesinde 2021 yılında Keban üretim birimlerinde üretilen 12 milyon yavru sazanın balığı stokların desteklenmesi amacıyla 18 ilde bulunan su kaynaklarına bırakıldığı bildirildi.

Kültür Sanat 10.05.2022, 18:20
18 ilde 12 milyon yavru sazan suyla buluştu

Elazığ’da Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde, Ağın ilçesinde bulunan kafes işletmesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenledi. Etkinlik çerçevesinde 2021 yılında Keban üretim birimlerinde üretilen 12 milyon yavru sazanın balığı stokların desteklenmesi amacıyla 18 ilde bulunan su kaynaklarına bırakıldığı bildirildi.

Valilik öncülüğünde Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ağın ilçesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ilk olarak öğrencilere akvaryum hediye edildi. Ardından, kafeslerde balık hasadı yapıldı ve daha sonra yavru sazanlar su ile buluşturuldu. Aynı zamanda etkinlik çerçevesinde 2021 yılında Keban üretim birimlerinde üretilen 12 milyon yavru sazanın balığı stokların desteklenmesi amacıyla 18 ilde bulunan su kaynaklarına bırakıldığı bildirildi. Etkinliğe Vali Dr. Ömer Toraman, Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa, Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İl Müftüsü Selami Aydın, kurum müdürleri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Üretim potansiyeli ve kapasitesi yüksek bir memlekette yaşadıklarını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, “ Fırat Nehri her zaman insanlığa bereket sağlamış çok önemli bir nehir. Bu nehir üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 2 büyük eseri daha sonra meydana getirilmiş Keban Barajı ve Karakaya Barajı’dır. Fırat Nehri baraj gölüne dönüşmüş. Türkiye’nin en büyük baraj göllerine sahip bir il haline gelmişiz. Şartlar değişmiş ama bizim çalışkan vatandaşımız, üreticimiz her şarta uyum sağlamış. Bunun neticesi olarak da Elazığ iç sularda, kafes alabalık yetiştiriciliğinde Türkiye’de 1. sıraya yükselmiş. Dünyada da hatırı sayılır bir pazar elde etmiştir. Bununla ne kadar gurur duysak yeridir. Bu Elazığlı girişimcilerimizin tırnaklarıyla kaza kaza emekleriyle bu güne getirdikleri önemli bir potansiyeldir. Bu gün artık yalnızca canlı alabalık yetiştiriciliğiyle yetinmemiş alabalığı işleyerek daha katma değeri yüksek ürünler haline getirerek bu ürünlerin satış ve pazarlanmasına da büyük başarıyla yapar hale gelmişiz” dedi.

Balıkçığın günümüzde ve gelecekte tüm ülkelerin ekonomisine belirli bir yatırım ve çaba karşılığında sürekli gelir sağlayan bir faktör olduğunu aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “ Balıkçılının önemi sürekli ekonomik girdi sağlamanın yanında insan beslenmesinde yüksek düzeyde hayvansal protein içerir. Beslenme özelikle dengeli beslenmenin bilincinde olan ülkeler hayvansal protein kaynaklarını daha da zenginleştirmek için denizlerden ve iç sulardan yararlanmanın yollarını sürekli aramakta ve bu amaçla geleceğe yatırım yapmaktadırlar. Ülkemiz su ürünlerinin kullanılmasında, sürdürebilirliğinin sağlanması, kaynakların geliştirilmesi ve yapılacak çalışmaların stokları koruyacak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Elazığ iç sularda da alabalık yetiştirme bakımından lider konumda olup 164 adet su üretimleri tesisinin 37 bin ton kurulu kapasitesi bulunmaktadır. Yıllık üretimimiz 25 bin ton civarındadır. Stoklarımızın korunması amacıyla 2021 yılında Keban üretim birimimizde üretilen 12 milyon sazan yavru balığı stokların desteklenmesi amacıyla 18 ilde bulunan su kaynaklarımıza bırakılarak balıklandırma faaliyeti gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

(SE-CK-

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