18. Berlin Işık Festivali Başladı

18. Berlin Işık Festivali, enerji tasarruf tedbirleriyle başladı.

Almanya’nın Başkenti Berlin’de 18 yıldır sonbahar aylarında gerçekleştirilen ve artık Berlin’in sembol etkinlikleri arasına giren Işık Festivali (Festival of Lights) bu yıl enerji tasarrufu tartışmaları altında başladı. Rusya’dan gelen doğal gazın kesilmesi nedeniyle, Almanya’da kış aylarında enerji darboğazı yaşanacağını neredeyse dillendirmeyen bir siyasetçi kalmadı. Ülkede pek çok kamu kuruluşu ve özel sektör, yaz aylarından itibaren enerji tasarrufuna başladı. Cumhurbaşkanlığı sarayında bile sembolik olarak gerekmeyen ışıklandırmalar kaldırıldı.

Almanya enerji tasarrufu yaparken Berlin Işık Festivali’nin yapılacak olması, pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Festivalin, ’kısıtlandırılmış ve tasarruflu’ yapılmasına karar verilmesinin ardından cuma akşamı festival başladı. “Karanlık zamanlarda ışıltılı gösteri” mottosuyla başlayan Berlin Işık Festivali’nde bu yıl, uluslararası üne sahip sanatçıların hazırladığı 70 sanat eseri ışık illüstrasyonu, başkentte 35 farklı noktada sergileniyor. Tarihi Brandenburg Kapısı, televizyon kulesi, Potsdamer Platz Meydanı, Charlottenburg Sarayı ve Humbolt Üniversitesi gibi simge yapılar, 3D görüntülerle aydınlatılıyor.

Festivalin başladığı ilk gün, onbinlerce Berlinli ve kenti ziyaret eden turist, ışık gösterilerinin yapılacağı alanlara akın etti. Işık oyunlarının gerçekleşeceği farklı objeler arasında otobüsle turlar düzenledi. Sokakların dolu olmasını fırsata çeviren sokak sanatçıları ve ışıklı oyuncaklar satan seyyar satıcılar da festivali renklendiren unsurlar olarak göze çarptı.

Tasarruflar çerçevesinde bu yıl gösterileri 1 saat daha erken bitecek. Elektrik tüketimini yüzde 75 oranında azaltan en son ve en ekonomik LED teknolojisi kullanılıyor. Elektriğin, yüzde yüz yenilenebilir enerjiden kullanıldığı festivalin bütün finansmanı sponsorlar tarafından karşılanıyor. Berlin Işık Festivali’nin direktörü Birgit Zander yaptığı açıklamada "Bu karanlık zamanlarda, mest eden ışık sanatıyla insanları bir nebze de olsa mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Havanın sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle, 18. Berlin Işık Festivali’ne ilk gün ilgi büyük oldu. “Festival of Lights” 16 Ekim tarihine kadar, saat 19:00 – 23:00 arası ücretsiz olarak takip edilebilecek.