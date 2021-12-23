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18. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ JÜRİ ÜYELERİ ARASINDA KİMLER VAR?

Sinema sanatı üzerinde kısa filmlerin etkin rolünün bilinciyle, Türkiye’de bu alanda bir platform oluşturan ve alanında öncü etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, 21 -31 Mart 2022 tarihleri arasında 18. kez düzenlenecek.

Kültür Sanat 23.12.2021, 11:29
18. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ JÜRİ ÜYELERİ ARASINDA KİMLER VAR?

Yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlıla gerçekleşen festivalin   “Yarışma Bölümü,” “Genç Bakışlar Bölümü” ve “Akbank Kısa Film Forum” bölümleri için başvurular 24 Aralık 2021, Cuma tamamlanıyor. 

Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri; Oyuncu Büşra Develi, Yönetmen Nisan Dağ, Oyuncu Okan Bayülgen, Görüntü Yönetmeni Cevahir Şahin ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyor. 

20 yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplamaya ve bu alandaki üretimleri teşvik etmek amacıyla ilk kez düzenlenecek “Genç Bakışlar” yarışmasının ana jüri üyeleri ise; oyuncu Özge Gürel, şair, yayıncı Dündar Hızal ve yönetmen Ahu Öztürk olarak belirlendi.

Beşinci kez gerçekleşecek olan Akbank Kısa Film Forum ana jüri üyeleri ise; yazar, senarist Ayfer Tunç, yönetmen Selman Nacar ve yapımcı Bulut Reyhanoğlu olarak açıklandı.   

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 18. Akbank Kısa Film 

Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” 40.000 TL, Uluslararası Yarışma bölümünde “En İyi Uluslararası Film” ise 5.000 Dolar ile ödüllendirilecek.

18. Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Genç Bakışlar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim”, ve “Forum” ile geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak. 

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