17. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri başlıyor

Ardahan Valiliğinin getirdiği yasaklar nedeniyle Haziran ayında yapılması planlanan 17. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri, 5 Ağustos tarihinde Ardahan Bal Festivali ile birlikte başlayacak.

Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Alper Akçam, Ardahan’ın, Ardahan’a özgü doğal ürünlerin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması; kentin hoşgörülü, çok sesli ve kültürel yapısının korunması için Dursun Akçam Sanat günlerinin şehrin vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Kültür-sanat günlerinin yalnızca eğlence olarak değil, insanların kafasındaki birtakım ezberlerin değiştiği ve sorgulayan yeni bir kuşağın yetiştirilebilmesi için çabaladığı etkinlik olarak görülmesi gerektiğini belirten Akçam, "17. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri’nin ilk gününde, gençlerin oynayacağı, Ardahan’ın yapısını anlatan tiyatro gösterisi olacak. Ertesi gün ’Ardahan’ı okuyanlar, Ardahan’ı yazanlar’ bölümü başlığı altında Sezai Yazıcı, Kenan Karabağ, Canan Badem gibi Ardahanlı yazarların katılacağı açık oturum var. Ardından Alman kökenli ve Rize’de yerleşik bir vatandaş ile Boğatepede yerleşik bir Malakan dostumuzun katıldığı açık oturumda, ’Savaşın ve barışın kültürü’’ konuşulacak. Son gün ise Prof. Dr. Oğuz Makal ve Jülide Akköprü, savaş ve barış kültürünü eğitimle ilişkileri açısından anlatacaklar" dedi.

Etkinlikler çerçevesinde Dursun Akçam ormanına fidan dikileceğini söyleyen Akçam, "Doğayı korumak ve ormanları yaşatmak vakfın önemli görevlerinden" dedi.

Dursun Akçam Kültür Sanat Vakfı artık Dursun Akçam ailesinin sınırları dışına taşıyor

Alper Akçam, vakfın yapacağı vakıf senedi değişikliği ile dışarıdan üye almaya başlayacaklarını söyleyerek, "Dursun Akçam Kültür Sanat Vakfı’nın yönetiminde bundan sonra isteyen bütün gönüllüler yer alabilecek" diye konuştu.