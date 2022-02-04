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16 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül zirvede

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Ocak ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. “Hoş Geldin” albümüyle 16 yıl sonra müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül, yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer alırken, Burak Bulut en çok dinlenen yerli sanatçı oldu.

Kültür Sanat 04.02.2022, 09:37
16 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül zirvede

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Ocak ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. “Hoş Geldin” albümüyle 16 yıl sonra müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül, yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer alırken, Burak Bulut en çok dinlenen yerli sanatçı oldu.

Müzik platformu Muud’un 2022 yılının ilk ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde liderlik, 2006 yılından sonra ilk kez çıkardığı ‘Hoş Geldin’ albümüyle müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül oldu.

“İçime Ata Ata” bir numara

Ocak ayında en çok dinlenen yerli şarkı Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş’un birlikte seslendirdiği “İçime Ata Ata” olurken, Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem’in ‘Salıncak’ parçası ikinci sıraya yerleşti. Geçen ayın en çok dinlenen ismi Edis ise zirveyi Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’a bırakarak 3. sırada yer aldı.

Yabancı listelerinde INNA fırtınası

Müzik platformunun en çok dinlenilen yabancı sanatçılar kategorisinin bir numarası ise INNA oldu. Aynı zamanda en çok dinlenilen yabancı albüm INNA’nın ‘Champagne Problems’ albümü olurken en çok dinlenilen yabancı şarkı ise aynı albümde bulunan Always On My Mind olarak kayıtlara geçti. The Weeknd ve Maneskin de INNA’nin ardından sırasıyla en çok dinlenen isimler.

Muud’un 10’ar sanatçıdan oluşan Ocak ayının en çok dinlenenleri şöyle:

En çok dinlenen yerli albümler

Mahsun Kırmızıgül - Hoş Geldin

Uzi - Kan

Sinan Akçıl - Piyanist 2

Erdem Kınay - Proje 3

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

mor ve ötesi - Sirenler

Gazapizm - HİZA

Ebru Yaşar - Gel De Sevme

Zeynep Bastık - Zeynodisco

Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma

En çok dinlenen yerli single’lar

Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata

Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak

Edis - Arıyorum

Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi

Emir Can İğrek - Kor

Irmak Arıcı - Asık Suratım

İkilem - Bu Saatten Sonra

Merve Özbey - Kendine Dünya

Uzi - Krvn

Edis - Martılar

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Burak Bulut

Kurtuluş Kuş

Edis

İkilem

Oğuzhan Koç

Ebru Yaşar

Mustafa Ceceli

Uzi

Emir Can İğrek

Irmak Arıcı

En çok dinlenen yabancı albümler

INNA - Champagne Problems #DQH1

Mneskin - Chosen

The Weeknd - Dawn FM

BTS - BTS, THE BEST

Olivia Rodrigo - SOUR

Lil Nas X - MONTERO

LP - Churches

Alan Walker - World Of Walker

Adele - 30

Doja Cat - Planet Her (Deluxe)

En çok dinlenen yabancı single’lar

INNA - Always On My Mind

Mneskin - Beggin’

Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)

The Weeknd - Take My Breath

SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY

The Weeknd - Blinding Lights

Olivia Rodrigo - good 4 u

Alesso & Katy Perry - When I’m Gone

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

INNA

The Weeknd

Mneskin

Doja Cat

LP

Katy Perry

Imagine Dragons

Olivia Rodrigo

Rihanna

Metallica

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