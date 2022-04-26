16 saatlik metro yolculuğunu kitapla taçlandırdı

Film yönetmeni, akademisyen ve roman yazarı Cengis Asiltürk, Metropolis Hikayeleri adlı ilk hikâye kitabını yayınladı. Yazar, kitap yazmak için her gün 16 saatlik metro yolculuğu yaptı.

Sırlanmış Zamanın Gölgesinde, Ölüyaprak Vuruşu, Muleta, Suret adlı romanları, sinema diline dair özgün bilimsel eserleri, kendisine ait kuramsal çalışmaları ve sinema filmleriyle tanıdığımız Cengis Asiltürk, Metropolis Hikayeleri adlı hikâye kitabı okuyucuyla buluştu.

16 saat süren yolculuklar yaptı

Hikâye Anlatıcısı olarak bilinen Asiltürk, Alternatif Yayınları arasında çıkan Metropolis Hikâyeleri adlı kitapta yer alan eserlerinin çoğunu, 2011 yılında evinden olabildiğince erken kaçıp, oraya elinden geldiğince geç saatlerde dönebilmek amacıyla sığındığı Hacıosman-Yenikapı hattı metro trenlerinde ve metro istasyonlarında hiç dışarı çıkmadan on altı saat yolculuklar yaparak bir haftada yazdığını belirtti.

Okuyucuları şaşırtıcı hikâyeler içinden geçiren ve onları adeta bir dil büyücüsü gibi anlatan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengis Asiltürk, bu eserini okuyucuların kolay kolay elinden bırakamayacaklarını ifade etti.