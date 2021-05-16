16 Mayıs İlk Adım Sergisi Galata Rıhtımı’nda açıldı

Milli Mücadele’nin 102. yıldönümü sebebiyle, Atatürk’ün 16 Mayıs günü İstanbul’dan Samsun’a hareket etmesinin ilk adımı olan Galata Rıhtımı’nda "16 Mayıs İlk Adım Sergisi" düzenlendi. Sergiye katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, “Gençler 16 Mayıs 1919’u, Beyoğlu Karaköy Rıhtımı’nı, buradan Milli Mücadele’nin başladığını bilsinler” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Atatürk ve arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için 16 Mayıs 1919’da Bandırma vapuruyla Beyoğlu’ndan yola çıktığı Galata Rıhtımı’nda "16 Mayıs İlk Adım Sergisi" açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ev sahipliğini yaptığı serginin açılış törenine, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Galata Rıhtımı’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki önemini anlatmak üzere düzenlenen sergide, Milli Mücadele dönemine ait fotoğraflar yer aldı. Sergide, Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan resimler de sergilendi. Sergiyi Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız protokolle birlikte gezdi. "16 Mayıs İlk Adım Sergisi" bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

“Milli Mücadele Hareketimizin başlangıç noktasındayız”

Sergide konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün 16 Mayıs. Bundan 102 yıl önce Anadolu, İstanbul işgal edildiğinde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları buradan bir milli mücadeleyi başlatmak, vatanı işgalden kurtarmak üzere milletine başvurmak ve milleti ile hareket etmek üzere Anadolu’ya hareket ettiği ilk adımını attığı yer Beyoğlu Galata Karaköy rıhtımı. Buradan Bandırma Vapuru’na oradan Samsun’a, Anadolu’ya başlayan Milli Mücadele Hareketimizin başlangıç noktasındayız” dedi.

“Aynı ruhla buradayız”

1 hafta sürecek olan sergi açılışına herkesi davet eden Başkan Yıldız, “Gençler 16 Mayıs 1919’u Beyoğlu Karaköy Rıhtımı’nı, buradan milli mücadelenin başladığını bilsinler. Aynı şekilde bir milli mücadele sürecini, o ruhu bilsinler. Oradan geçmişe doğru bakabilsinler. Çünkü binlerce yılını hesap edebilen milletler ancak binlerce yıl var olabilirler. Biz bin yıldır Anadolu topraklarındayız. Bu aynı ruhla buradayız. Bu ruhun hiç sönmemesi, Milli Mücadele ruhunun, 15 Temmuz ruhunun, gençlerde sapasağlam olduğunun görüyoruz. Gençlerimizle iftihar ediyoruz. Onlara geçmişe dair ne kadar hatıralar bırakabilirsek inanıyorum ki onlar çağın teknolojisini İHA’ları, SİHA’ları, inovasyonu, robotik yazılım, kodlama bütün dünyayı okuma konusunda çok daha cesur ve birikimli olacaklar. Bu vesile ile Milli Mücadele sergimizin Galata Rıhtımı’nda açılışını yaptık. Yarın 17 Mayıs itibariyle bir hafta boyunca İstanbullular bu sergiyi ziyaret edebilecekler. Milli Mücadele’nin nereden başladığını ve Mili Mücadele’ye ait fotoğrafları buradan görebilecekler. Herkesi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.