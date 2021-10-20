16. Ankara Kitap Fuarı başlıyor

Ankara Kitap Fuarı, 22 Ekim Cuma günü 16. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Eylül Fuarcılık tarafından 22-31 Ekim tarihleri arasında ATO Congresium’da düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı, kapılarını 16. kez açmaya hazırlanıyor. 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda on gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Fuar, kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları için hazırlanıyor. 30 sahafın da yer alacağı kitap fuarında okurlar birbirinden ilginç sahaf stantlarında kitaplar ve plaklarla karşılaşacak.

Konuk ülke Kazakistan

Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, Türkiye Yazarlar Birliği ve İLESAM işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 16. Ankara Kitap Fuarı’nın bu yılki konuk ülkesi ise Kazakistan olacak. Bağımsızlığının 30. yılında konuk ülke statüsünde ağırlanan Kazakistan’ın eserleri Türkçe yayınlanmış yazarları da fuarda yer alacak. Türkiye’nin en ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programları düzenleneceği

fuarın bu sene 450 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Fuarın girişi hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Ankara Kitap Fuarı, her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.