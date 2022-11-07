154 yıllık Kızılay tarihi, tiyatro gösterisiyle anasınıfı öğrencilerine sergilendi

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi, Kızılay Haftası kapanış programında tiyatro gösterisi yaparak çocuklarla bir araya geldi.

Kızılay Ağrı gönüllüleri, Kızılay Haftası kapanış programı nedeniyle Ağrı Halk Eğitim Merkezinde tiyatro gösterisi hazırladı. Sahne, dekor ve kostümlerin tamamını kendileri hazırlayan gönüllülerin sergilediği tiyatro gösterisine anasınıfı öğrencileri ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Daha önceden yapılan tiyatro duyurusunda, anasınıfı öğrencilerinden bilet olarak Kızılay’ı, iyiliği veya yardımlaşmayı anlatan resim çizmeleri istendi. Resimleri çizen çocuklar, çizdikleri resimleri panoya astı.

154 yıllık Kızılay tarihini çocuklara anlatmak için sergilenen oyunun yanı sıra, bir tırtılın kelebeğe dönüşme evresi de sergilendi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, “Kızılay Haftası ilimizde dolu dolu geçti. Okullarımızı ziyaret ederek onlara iyiliği, yardımlaşmayı anlatıyoruz. Bugün de Kızılay Haftası’nın finalini anasınıfı öğrencilerimiz ile birlikte mükemmel bir gösteri ile sonlandırdık. Ailelerimiz de çok keyif aldılar. Çocuklar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz” dedi.