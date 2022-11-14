150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor

Gaziantep’te kış aylarının vazgeçilmez tatlısı olan ve özellikle soğuk havada bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu kalkan olan helva, vatandaşlardan yoğun talep görüyor. 3 kuşaktır aynı dükkanda olduklarını belirten Fatih Emre Kasapbaşı, 150 yıldır aynı dükkanda aynı lezzette tahin sattıklarını ifade etti.

Elmacı Pazarı’nda günlük taze çekim helvaları satan Fatih Emre Kasapbaşı, önce dedesinden, sonra da babasından miras kalan dükkanda tahin ve helva satışını sürdürüyor. 150 yıllık geçmişe sahip dükkanlarında 1,5 asırdır aynı lezzette tahin sattığını söyleyen Fatih Emre Kasapbaşı, fiyatlarda artış yapmadan, ellerinden geldikçe en düşük seviyede satış yapmaya çalıştıklarını söyledi.

“Kış aylarında en çok rekabet gören şey ise tahin pekmezdir”

150 yıldır Elmacı Pazarı’nda tahin ve helva üreten işletme sahibi Fatih Emre Kasapbaşı, “İşletmemiz 150 yıldır tahin helva üzerine hizmet vermekte, işimiz daha çok kış aylarında rekabet görüyor. Tahin helva üzerine çeşitlerimiz mevcut. Geçen yıla nazaran fiyatlarımızda değişimler var. Geçen yılla bu yıl arasındaki fiyat değişimi iki kat diyebiliriz. Bu da kendi imalatımız olduğu için kendi karlarımızdan fedakarlık yapıyoruz. Normalde piyasada her şey üçe, dörde katlandı. Biz iki ile devam etmeye çalışıyoruz. Tahinimizi günlük taze çekiyoruz, helvalarımız iki üç günde bir imalatımızda yapılıyor. Müşterilerimize daha kaliteli ürünler sağlamaya çalışıyoruz. Kış aylarında en çok rekabet gören şey ise tahin pekmezdir. Yani tahin daha çok tercih ediliyor. Mesela marketlerdeki tahin ürünlerin üstüne yağı çıkmış, dibi donmuş vaziyette olurlar, bunun sebebi de çok beklemektendir. Müşterilerimize taze birinci kalite ürünler sunuyoruz. Tahinin geçen yıl fiyatı 45 TL’ydi bu yıl ise 80 TL’dir. Sade ve kakaolu helva ise 35-40 TL’ydi, şimdi ise 70 TL’dir. Fiyatlarımızda artış yapmadan, elimizden geldiğince en düşük seviyede satış yapmaya çalışıyoruz. Pahalılığın esnafa etkisi büyük, normalde 2 kilo tahin alan müşterilerimiz yarım kilo almaya başladı, aynı şekilde 1 kilo helva alan yarım kilo almaya başladı. Yani pahalılıkla birlikte sürümü kaybediyoruz. Bu da bizim için biraz sıkıntı olmaktadır” diye konuştu.

“Eski usul taş değirmende yüzde 100 susamdan tahin üretiyoruz”

Susamlarını Afrika bölgesinden temin ettiklerini dile getiren Kasapbaşı, “Tahinimiz yüzde 100 susamdan oluşmakta, maalesef ki eskisi kadar susamlarımızda yerli üretimimiz yok. En iyi susamı temin etmeye çalışıyoruz, genellikle susamlarımız Afrika bölgesinden geliyor. İmalatımızda kabuğundan soyulur, kabuğundan soyulduktan sonra kavrulur daha sonra eski usul taş değirmende yüzde 100 susamdan tahin üretiyoruz. Helva ise şeker, çöğen suyu, limon tuzu kullanılır, yabancı ve kimyasal madde içermez” dedi.

Tahinin faydaları

Çinko, demir, bakır ve selenyum mineralleri bakımından zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp sağlığını destekler. İçermiş olduğu omega 3 yağ asitleri sayesinde, iltihaplara bağlı olarak gelişen hastalıkları önler. Yüksek oranda kalsiyum, bakır ve magnezyum içermektedir. Kemik sağlığını korur ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri sayesinde beynin bilişsel fonksiyonlarını destekler. İdrar söktürücü özelliği vardır. Cildi güzelleştirmeye yardımcı olur. Ağır zararlı metallerin vücutta neden olduğu hasarlara karşı vücudu korur. Mide ağrılarına iyi gelir ve bağırsak hareketlerini düzenler. Eklem kemiklerinin sağlığını koruyarak romatizma riskini azaltır. Yüzde 20 oranında saf protein içerir. Bundan dolayı tahin, kasları güçlendirir ve korur.

Tahin tüketimi

Tahin, Türk mutfağında genellikle pekmez ya da balla karıştırılarak kahvaltılarda ekmekle birlikte tüketilen bir besindir. Ancak bunun dışında tahin, helva haline getirilerek de tatlı niyetine tüketilebilir. Tahin; çeşitli tatlılarda, kurabiyelerde, keklerde ve hamur işlerinde de sıklıkla kullanılır.