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15 Temmuz’a özel şarkı yaptı

Şarkıcı İzzet Aktaş, 15 Temmuz’a özel olarak çıkardığı yeni şarkısının klibini yayınladı.

Kültür Sanat 12.07.2021, 12:46
15 Temmuz’a özel şarkı yaptı
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Şarkıcı İzzet Aktaş, 15 Temmuz’a özel olarak çıkardığı yeni şarkısının klibini yayınladı.

Özellikle vatan sevgisiyle yazdığı ve söylediği sözlerle tanınan şarkıcı İzzet Aktaş, 15 Temmuz’a özel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çıkardığı yeni şarkısının klibini yayınladı. Sanatçı İzzet Aktaş’ın yeni şarkısı ’Asrın Lideri Baş Komutan Recep Tayyip Erdoğan’ izleyicileriyle buluştu.

“Her bir parça birbirinden özel anlamlar içeriyor”

Şarkılarının temelinde, birlik beraberlik, vatan sevgisi ve kardeşlik duyguları olan Aktaş’ın, ayrıca albümündeki ‘İllet’ şarkısıyla da Filistin’de yapılan işgale ve zulme dikkat çekiyor. Albümün içerisinde; "Bu Dünyanın Annesiz Çocuklara Anne Borcu Var", “İllet” , "Ölmesin Kadınlar Ve Çoçuklar", "Ben Asker Oldum", "Türkün Gücünü Haykırdık", "Bu Dünyanın Annesiz Çocuklara Anne Borcu Var", "Vakti Geldi", "Mahlugat" şarkıları yer verdi. Birbirinden kıymetli eserlerde Aktaş, farklı toplumsal olaylara ve millet ve vatan sevgisine yer veriyor.
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