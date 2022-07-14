15 Temmuz destanı Şehitkamil’de sergileniyor

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İhlas Haber Ajansı (İHA) iş birliğinde 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve o geceye ait özel fotoğraflar ile resimlerin yer aldığı karma sergi açıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplam 50 eserden oluşan 15 Temmuz Karma Sergisi’nin açılışını yaptı. Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) içerisinde yer alan Sanat Galerisi’nde açılışı yapılan sergiye Gaziantep Büyükşehir Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay ile çok sayıda davetli katıldı.

15 Temmuz Karma Sergisi’ndeki eserleri inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin, milli irade tarafından bertaraf edilişinin 6. yıl dönümünü yaşadıklarını anımsatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimizin şahsında vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Şehitkamil Belediyesi organizesiyle Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin yaptığı resimler ile o gece İhlas Haber Ajansı (İHA) objektiflerine yansıyan toplam 50 eser sergileniyor. 15 Temmuz darbe girişimini konu alan resimlerin ve o geceye ait özel fotoğrafların yer aldığı sergi, 22 Temmuz 2022 tarihine kadar gezilebilecek.