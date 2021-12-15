15 Aralık Dünya Çay Günü Nasıl ve Nerede Ortaya Çıktı? İşte ilginç hikayesi...

Dünya Çay Günü ilk kez 15 Aralık 2005 tarihinde kutlanmıştır. Asya ve Afrika'da yer alan sendikalar, küçük çay üreticileri ve sivil toplum örgütleri tarafından kutlanan Uluslararası Dünya Çay Günü, küçük çay üreticileri için işçi ücretleri ve adil fiyatlandırmaya dikkat çekmek için gerçekleştirilmeye başlandı.

Dünya Çay Günü Nerede Ortaya Çıktı?

Uluslararası Çay Günü ilk kez Delhi'de kutlandı. Daha sonra dünyaya yayıldı. Dünya Çay Günü dünyada Çin, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Kenya, Malezya, Malavi, Nepal, Sri Lanka, Tanzanya, Uganda ve Vietnam gibi çay üretimi yapan ülkelerde kutlanıyor.

Dünya Çay Günü’nün Anlamı Nedir?

İlk kez Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde düzenlenen Çay Konferansı’nda; düzensiz rekabet, arazi mülkiyeti, güvenlik, kadınların hakları, sosyal güvenlik ve yaşama ücretlerini düzenlemek amacıyla bir deklarasyon ortaya konuldu. Bu deklarasyon işçi ve küçük işletmeleri korumak ve desteklemek için ortaya çıktı. Başka bir organizasyon olan Hindistan Çay Kurulu ise; BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne resmi tatil olmasını umut ederek Çay Günü'nü önerdi. 2005 yılından bu güne 15 Aralık tarihi Çay Günü olarak bilinmekte ve kutlanmaktadır.

Çay demlemede doğru bilinen yanlış

“Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor. Kireçsiz su ve kaliteli bir çayla birlikte en önemli unsur tabii ki doğru teknikle çay demlemektir. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 15-20 dakikalık bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir"

Çayın faydaları ve zararları nelerdir?

Diyetisyen Nagehan Afşar, çay içmenin belirli faydaları olsa da su yerine geçmediğini ve su tüketiminin yaşam için elzem olduğunun altını çizdi. Çay tüketimiyle ilgili detayları anlattı...

Çay günlük su tüketimi ihtiyacını karşılayabilir mi?

Soğuk kış günlerinde artan çay tüketimi, su ihtiyacını gerçekten gideriyor mu? Mevsim geçişi ile artan çay tüketimini değerlendiren Diyetisyen Nagehan Afşar, çay içmenin belirli faydaları olsa da su yerine geçmediğini ve su tüketiminin yaşam için elzem olduğunun altını çizdi. Çay tüketimiyle ilgili detayları anlattı.



Çayın geçmişi ve dünyadaki genel üretimi hakkında bilgi veren Diyetisyen Nagehan Afşar “Çay tüketimi eski zamanlara dayanan geçmişi ile hem ekonomik hem de kültürel anlamda önemli bir yere sahiptir. Dünya genelinde sudan sonra en fazla tüketilen içecek olan çay, başta siyah çay olmak üzere yeşil çay ve oolong çayı (çin çayı) şeklinde üretilir. Yağış oranı bol olan nemli bölgelerde yetiştirilmesine rağmen, çay üretimin yapıldığı ülke sayısı sınırlıdır. Dünyada Türkiye’nin de dahil olduğu 30 ülkede ekonomik anlamda çay üretimi yapılmaktadır. Çayın tüketimi açısından bakıldığında ise Çin ve Hindistan’dan sonra Türkiye’nin 3. Sırada yer aldığı bilinmektedir” dedi.

“Hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahip”

Çay tüketiminin bazı hastalıklara karşı koruyuculuk özelliğine sahip olduğunun altını çizen Nagehan Afşar “Çay tadı lezzetli bir içecektir. Ayrıca içerisinde bulunan zengin flavonoidler sayesinde kalp ve damar hastalıkları, kanser başta olmak üzere birçok farklı hastalıkta koruyucu etkiye sahip olduğu bilinmektedir” açıklamasında bulundu. Afşar “Çay grubu değerlendirildiğinde; yeşil çayın fermantasyona uğramadan, oolong çayının yarı fermente ve siyah çayın tam fermantasyon ile oluşturulduğunu söyleyebiliriz. İçerik olarak birbirine benzeyen yeşil çay ve siyah çayın sağlık üzerine etkilerini, içerisindeki farklı bileşenler göstermektedir” ifadelerini kullandı.



“Çayın farklı demleme yöntemleri kullanılarak hazırlanması içerisinde bulunan antioksidan miktarını etkileyecektir” diyen Diyetisyen Nagehan Afşar “Çayın tüketimi esnasında ortak kabul görmüş bir demleme tekniği bulunmamaktadır. Örneğin; Japonya’da yeşil çay 2-3 dakika demlenme süresi ile hazırlanırken, İngiltere’de çay içerisine belirli miktarda süt eklenmektedir. Türkiye’de ise çayın daha yoğun şekilde demlenerek tüketilmesi yaygındır” açıklamasında bulundu.

Kontrollü tüketim önemli

Çayın içerisinde kafein barındıran bir içecek olduğunun altını çizen Diyetisyen Nagehan Afşar “Kahve, kakao, bazı yiyecekler ve ilaçlarda olduğu gibi çay içerisinde de kafein bulunmaktadır. Çayın hazırlanma şekline ve demlenme süresine bağlı olarak kafein içeriği değişiklik göstermektedir. Ortalama olarak 1 fincan (200 ml) çayda yaklaşık olarak 40 mg / fincan kafein bulunur” dedi. Çay tüketiminin kontrollü bir şekilde olması gerektiğini belirtten Afşar “Günlük alınacak kafein miktarının fazla olduğu durumlarda bedenimizde sıvı kaybı yani diüretik etkiye sebep olabilmektedir. Ayrıca gerginlik, konsantre olamama ve buna benzer şikayetler oluşturabilir. Bu sebeple tüketiminde kontrollü olmamız gerekmektedir. Oysaki su tüketiminde bu şekilde problemler oluşmamaktadır” açıklamasında bulundu.

“Su yaşam için elzemdir”

İnsan hayatı için suyun ne kadar önemli olduğunu daima belirttiğini söyleyen Diyetisyen Nagehan Afşar “Su; yaşam için elzemdir ve bir besin ögesi olarak kabul edilir. Yiyeceklerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınması ve daha birçok faydası bulunmaktadır. Bunun yanında kalsiyum, magnezyum ve flor gibi temel mineralleri sağlamaktadır. Bedenimizde solunum, idrar, terleme gibi metabolizma olayları ile kaybedilen su miktarı yiyecek ve içecek tüketimleriyle yerine konmaya çalışılmalıdır. Bu şekilde bedenimizdeki sıvı miktarı dengede tutulur” açıklamasında bulundu.



“Su kaybına neden olacak sebeplere örnek olarak, başta yüksek kafeinli içecekler veya yeterli su tüketmemek verilebilir. Bu durum bedenimiz için tehlike oluşturmaktadır” açıklamasında bulunan Afşar “Kafeinli içecekler dolaşım sisteminde kan akışını bozmakta ve doku ve organlarımız yeterli besin ve minerale ulaşamamaktadır. Bu sebeple vücutta yeterli su dengesi hayati önem taşımaktadır. Pratik olarak 35 ml / kilogram hesaplama yöntemini kullanarak su ihtiyacımızı belirleyebiliriz. Böylece sağlıklı su dengemizi günlük koruyarak, yaşamsal işlevlerimizin etkili şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayabiliriz” dedi.

MEVZU ÇAY OLUNCA ÇAY İLE İLGİLİ SÖZLERİ DE HABERİMİZE EKLEYELİM İSTEDİK

Günümüzde çayın birçok çeşidini tüketen insanlar bu sözleri okuyup da, sosyal medyadan paylaşmadan edemeyecekler. Mutlaka çay ile ilgili güzel sözleri okumalısınız. En çok paylaşılan çay ile ilgili komik sözleri okuduktan sonra sizde paylaşacaksınız. Çay ile ilgili en popüler sözler bu haber de yer alıyor.

Çayın arkadaşlıkla bir bağlantısı vardır. Sohbetleri derinleştirir, konuları demletir. Çayın yeri diğer bütün içeceklerden ayrıdır. İnsana, sıcacık bir yudumunda sakinlik ve huzur veren bir etkisi vardır.

Kimi zaman bir bardak çay hüznümüzü kimi zaman dostluğumuzu ifade edendir çay. Çay üzerine söylenmiş en anlamlı ve güzel sözleri gelin hep birlikte okuyalım...

-Şekeri muhabbetimiz olsun diye, gel seninle bir çay içelim.

-Masanın üstüne bırakılmış çay gibiyim, gittikçe soğuyorum hayattan.

-Çay henüz bitmedi ise hala umut var demektir.

-Bu kente gelirsen unutma beni ara. Sana demli bir çay ve temiz yaralar ısmarlarım.

-Neyse ki demli çay var, hayatın gamına inat.

-Çay bir ilaçtır, çay ile birlikte alınması gerekir.

-Ne güzel demiş şair: 'Geleydin bir çay içimi; sen çay dökerdin, bende içimi.

-Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksız aydan. (Necip Fazıl Kısakürek)

-Basit yaşayacaksın bu hayatı basit, sanki bir gün yaşamın sona erecekmiş gibi basit, çay, simit ve peynirle.

-Demli iki çay ver usta, biri bana diğeri gelmeyen dosta.

-İnsan çaya benzer; sıcak suyun içinde demlenene kadar gerçek rengini bilemezsiniz.

-Ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin. (Cahit Zarifoğlu)

-Kanka senin sesin çok güzel, iki çay söylesene bize. Aha aha aha.

-Çay içmenin de bir âdâbı vardır. Sağ elle tutmalı bardağı, Besmele çekerek içmeli, yavaş yavaş karıştırmalı.

-Çaysız günün geçmesin, bardağın boş kalmasın, demliğin soğumasın.

-Ben senin elinden çay içmek isterken sen çay tarlasını yaktın.

-Aklımda sen, bağrımda hasret, elimde çay var şimdi.

-Düşünmesi bile güzel; aynı bardaktan çay içiyormuşuz.

ÇAY İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

-Kahve yalnızlık ister ama çayın arası kalabalıkla iyidir.

-İki çay söylemiştik burada biri açık, keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

-Şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur.

-Ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin.

-Çay deyince, demlik ve bardaktan ötesini görenlere, selam olsun.

-Çayı közde, sevgiyi gözde, tebessümü yüzde, adamlığı özde, mutluluğu ise azda arayın.

-Biz, çayın yalnızlığa iyi gelen tarafını da severiz. Avuçlarken ince belli bardağı, hücrelere kadar hissettiren sıcaklığında unuttuk yalnızlığı. (Oğuz Atay)

-Çay benim en iyi halimdir.

-Çayı ruhuna uygun emeklerle demlemeli. Her şeyi sallayan çaya elini sürmemeli.

-Uçsuz bucaksız tarlalarında, göğe baka baka büyür çay. Gök gören her şey gönlü bol olur. bu yüzdendir misafirlere ikram edilmesi. Çay içen misafire, ziyaret hoş olur.

-Sen bana mı soruyorsun yalnızlığı sever misin diye? Ben ki; çayı bile iki şekerle içerim, birlikte erisinler diye. (Sunay Akın)

-Şimdi diyorum; Şimdi, Bir deniz, Denizde vapur, Gökyüzünde martı, Semaverde çay olmalı. Bir de çaya yaren. (Cemal Süreya)

-Çay içince mutlu olan birisiyim benden bi zarar gelmez.

-Sonra belki çay içeriz. şansımız varsa yağmur da yağar.damlalara huzur yüklemece oynarız.benim damlam seninkini alnından öper.güzel şeyler olur belki.sen gel bence..

-…çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan. (Necip Fazıl Kısakürek)

-Çay içerek bir şeyleri düzelteceğime inanıyorum.

-Çay her havada içilir fakat herkesle içilmez.

- Çay içilmemiş ise henüz bir şey başlamamış demektir.

-Sohbet zamanı geldiyse, haydi bir çay koy.

-Çay içince dünyam sıcaklaşıyor, güzelleşiyor.

-Çay her şeyi unutturur.

ÇAY İLE İLGİLİ KOMİK SÖZLER

-Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen.

-Bütün gün kahvede oturdum yedek kulübesinde ve bir kardeşim saf dışı kalsın diye çay söyledim kahveden.

-Yazsam okusam okusam yazsam biri devamlı çay verse bana.

-Çay benim en iyi halim, demlede gel.

-Acaba diyorum, "çay" tadını senden mi alıyor?

-Dünyadaki dört elementin meydana getirdiği en güzel karışım şüphesiz ki çaydır.

-Oksijeni bilmem ama yaşamam için çay şart.

-Bugün her gün yaptığımdan farklı bir şey yapacağım laf koymayacağım çay -koyacağım gel içelim, hem biraz insanlık görürsün.

-Çay lav yu.

-Çaylar şirketten değil yürekten. Afiyetle için dostlar.

-Seni sevmek zulümse çay içelim gülümse.

-Çay içince mutlu olan birisiyim benden bi zarar gelmez.

-Her şeyi salla fakat çayı demle hacı.

- Otoban dolusu gürültüyü sıkıştı beynime; anne dedim, hadi bir bardak çay içelim.

ÇAY İLE İLGİLİ KISA SÖZLER

-Demlikte nefesin, bardakta sen.

-Çay varsa umut var demektir.

-Masada çay bardakları varve senin ellerin olsun.

-Soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm.

-Hadi içde çay koyayım.

-Ömür bir bardak çay içimi kadar zaten.

-Çay içiyoruz, sakin bir sessizlik içinde.

-Şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur.

-Vücudun % 70'i su ise bir Türk'te bunun % 60'ı çaydır.

-Ben artık o gemide çay içmek istiyorum.

-Usta bizim çaylar 1 oldu.

-Bir çaydan, bir de senden vazgeçemem.

-Bir çayım kaldı elimde, diğer gidenler yalan.

ÇAY İLE İLGİLİ AŞK SÖZLERİ

-Güvenmek istiyorum, bir ömür çay içecek kadar.

-Kim bilir belki bir gün, bir bardak çayın deminde demlenir gözlerimiz.

-Benim şiirlerim çay kokar, düşlerimde sen.

-Benim sevdam demlidir, bakma öyle açık içtiğime.

-Bir gün çay içelim beraber, manzara senden çaylar benden olsun.

-Seni çay içerken izlemek, seni çay doldururken, seni demlerken çayı, kimseler

inanmasa da düpedüz sevap.

-Şimdi sana çay söylesem sana, onu da soğutursun.

-Umulm?dık bir gün ol?bilir. Bir ç?y söyle, y?ğmurl?rın kokusund?.

-Sonra belki çay içeriz birlikte. Şansımız varsa yağmur da yağar. Damlalara huzur yüklemece oynarız. Benim damlam seninkini alnından öper. Güzel şeyler olur belki.

-İki çay söylemiştik orda biri açık, keşke yalnız bunun için sevseydim seni. (Cemal Süreya)

-Masada çay bardakları ve senin ellerin olsun.

-Pencerenin önünde örgü ören birinin -örgü mü, bir çay bardağını başka başka tutan ellerin becerikliliği mi? (Edip Cansever)

-Bir çay yalnızlığı Emirgân'dan öteye, değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın.

-Bakma açık içtiğime, benim sevdam demlidir.

-Bir çaya, bir de sana doyamıyorum.