14 Şubat’ta ’Zamansız Aşk Şarkıları’ İş Sanat’ta

İş Sanat Sevgililer Günü’nü özel bir konser ile karşılıyor. ’Zamansız Aşk Şarkıları’ başlıklı konser, dünden bugüne sevilen şarkılardan oluşan repertuvarıyla izleyenleri romantik bir yolculuğa çıkartacak.

İş Sanat Sevgililer Günü’nü özel bir konser ile karşılıyor. “Zamansız Aşk Şarkıları” başlıklı konser, dünden bugüne sevilen şarkılardan oluşan repertuvarıyla izleyenleri romantik bir yolculuğa çıkartacak. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserin solisti Efruze’ye, Sinema Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Konserde seslendirilen şarkıların düzenlemeleri ise besteci ve aranjör Özgür Sevinç’e ait. Aşkın derin duygularını en güzel anlatan şarkıların çalınıp söylendiği konserin ilk gösterimi 14 Şubat akşamı saat 20.30’da İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalında ve internet sitesinde gerçekleşecek. Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan etkinlik, İş Sanat programındaki diğer etkinlikler gibi sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak.