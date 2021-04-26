14 asırlık mukabele sünneti camilerde yaşatılıyor

İslam aleminde 14 asırdır süren mukabele geleneğine Şırnak’ın Silopi ilçesindeki camilerde devam ediliyor.

Her yıl Ramazan ayında camilerde, evlerde, çeşitli mekanlarda 14 asırdır süren karşılıklı Kur’an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki camilerde ilk günkü gibi sürdürülüyor. Geçtiğimiz yıl da korona virüs nedeniyle camilerde yapılmayan mukabele, İlçe Müftülüğünce bu yıl sosyal mesafe kurallarına uyularak camilerde yapılıyor. İlçe merkezindeki Nur Cami’sinde yapılan mukabeleye katılan vatandaşlar, mutluluklarını dile getirdi.

Ramazan ayına kavuştukları için Allah’a şükreden Nur Cami imam hatibi Cemal Sansur, Ramazan ayının hikmet ve güzelliklerle dolu bir rahmet ayı olduğunu söyledi. Bu hikmetlerden birinin mukabele sünneti olduğunu dile getiren Sansur, cami cemaatiyle beraber her gün bir cüz okuyarak tefsirini de yaptıklarını belirtti. Kur’an-ı Kerim’i okumada eksik ve yanlışları olanların bu şekilde kendini düzelttiğini ifade eden Sansur, "Ramazan ayının başka bir güzelliği de halkımızın camiyle hemhal olmasıdır. Bu da bu mübarek aya ayrı bir ruh ve güzellik katıyor" dedi.