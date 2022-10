130 yıllık Kandilzade Hasan Sıtkı Bey Konağı restore edildi

Antalya’nın Elmalı ilçesinde koruma altında bulunan 130 yıllık Kandilzade Hasan Sıtkı Bey Konağı Antalya Valiliği tarafından restore edildi. Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı Gazi Meclisin Milletvekili Kandilli Hasan Sıtkı Bey’in konağının tüm dönem özellikleriyle beraber geleceğe yeniden ışık tutacağını söyledi.

“Konağın mülkiyeti Antalya Valiliğine ait”

Kandilzade Hasan Sıtkı Konağının mülkiyetinin Antalya Valiliğine ait olduğunu anlatan Karabayram, “Konak 2015 yılında koruma altına alındı. Antalya Valiliğince 2021 yılında koruma ve restorasyon çalışmaları başlatıldı ve çalışmalar tamamlandı. Hasan Sıtkı Bey Konağı kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Elmalılılar Kültür Turizm ve Dayanışma Derneğinin kullanımına verildi. Derneğimiz Hasan Sıtkı Beyin geçmişten bugüne olan tüm emanetlerini en iyi şekilde koruyup geleceğe dair her türlü hizmeti yürütmektedirler” diye konuştu.

“130 yıllık bir yapı”

Yapının yaklaşık 130 yıllık bir yapı olduğunu ve 2 kattan oluştuğunu kaydeden Karabayram, "Birinci katında 4, ikinci katında ise 6 oda yer almaktadır. Bu odaların her biri taşınmazımızın birebir kendi öz parçalarıdır. Taşınmazda yapılan iyileştirme patina koruma çalışmaları tamamen bilimsel çalışmalar eşliğinde yürütülmüştür. Konağın birinci katında bulunan muhabbet deryası odasında her alanında uzman konservatör ve restoratör arkadaşların sayesinde odadaki tüm malzemeler yeniden tedavi edici yöntemlerle korundu ve geleceğe taşındı. Elmalı’mızın en güzel alanlarından olan İplik Pazarı Mahallemizde bulunan bu yapımız tüm değerleriyle beraber geleceğe taşınıyor. Tarihi yapımızda yer alan tüm malzemeler dönem dokularıyla beraber her yönüyle geleceğe değerleriyle taşınacaktır. Hasan Sıtkı Bey’den bugüne değin gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerinden kayıtlara geçen ilk Milletvekilliği beraatnamesinden tutun da tarihten bugüne yer alan tarihi belgeler burada sergilenecek. Tarihi yapımızı Elmalımıza kazandıran Antalya sevdalısı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Antalya kültürüne aşık Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy beyefendiye Valimiz Ersin Yazıcı beye desteklerinden dolayı şükran borçluyuz. Tarihi Konağımız tarihi değerlerinin içerisinde onunla bir bütün olarak Hasan Sıtkı Bey ismini de en güzel şekilde yaşatacaktır” şeklinde ifade etti.

Elmalı Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği yöneticisi Süleyman Ertuğrul ise, “Konağımız yaklaşık 130 yıllık bir konak. Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı tarafından bu konakta çok ciddi çalışmalar yaptırıldı. Restorasyon çalışmaları tamamlandı. Konağımızı hizmete açtık. Burası sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanmaya başladık. Buradan elde ettiğimiz gelirler ile 20 öğrencilerimize burs veriyoruz” diye konuştu.

Kandilzade Hasan Sıtkı Bey

Kandilzade Hasan Sıtkı Bey, 1859 yılında Antalya merkez ilçesi Barbaros Mahallesi’nde doğdu. Babası Hacı Mehmet Ragıp Bey, annesi Ayşe Hanımdır. Şerife Hanım ile evli olup, Ekrem, Şükrü ve Nazire’nin babasıdır. Antalya senatörlerinden Mehmet Pırıltı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlarından Hasan Subaşı torunları arasındadır. Hasan Sıtkı Bey sübyan okulundan sonra Arabi, Farisi ve din dersleri aldı. 1880’de Akseki Asar Ağnam başkatipliğine atandı. 1883-1885 tarihleri arasında Akseki Müstantik Muavinliği; 1887-1889 tarihleri arasında Elmalı kazası Adliye Müstantik Muavinliğine, 1889-1895 tarihleri arasında Elmalı Tapu İdaresi ve Kaza Meclisi idaresinde görev yaptı.

1895-1899 yılları arasında kendi çiftliğinde çalışıp ticaretle uğraştı. 1900-1921 tarihleri arasında dava vekilliği yaptı. Milli Mücadele yıllarında Antalya Müdafaa-i Hukuk Heyetine seçildi ve daha sonra başkanlığa getirildi.

Cumhuriyet döneminde seçimlere katılarak Antalya Milletvekili seçildi. TBMM 2. ve 3. dönem Milletvekilliği yaptı. (1923-1931) 20.12.1933 tarihinde vefat etti.