13 yaşındaki İlyun, ÇDSO ile Mozart’ın 13. senfonisini çalacak

6 aylıkken piyanoyla tanışan, absolut kulağa sahip 13 yaşındaki İlyun Bürkev, yarın Mozart’ın 13 numaralı piyano konçertosunu Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte çalacak.

Henüz 13 yaşında olmasına rağmen katıldığı birçok uluslararası yarışmada ödüller kazanan Bürkev, geçtiğimiz Mayıs ayında ‘Chopin Uluslararası Piyano Yarışması’nda birincilik elde edip, ‘En İyi Chopin Yorumcusu’ ve ‘En İyi Ulusal Beste Yorumcusu Ödülü’nü de aldı. Bürkev, yarın akşam 20.00’da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda dinleyicilerin karşısına çıkacak. Mozart’ın 13 numaralı piyano konçertosu çalacak Bürkev, bugün kentteki bir otelde ailesiyle birlikte gazetecilerle bir araya geldi.

Çok heyecanlı olduğunu belirten İlyun Bürkev, “Yarın Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte çalacağım. 2 sene öncede Adana’da ÇDSO ile birlikte Mozart’ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu’ndan No:1 birinci bölüm ve senfoni No:40’ı çalmıştım. Yarın da Mozart’ın 13 numaralı piyano konçertosunu 13 yaşında çalacağım. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum burada olduğum için” diye konuştu.

Herkesin müzik enstrümanı çalmasını öneren Bürkev, “Sadece piyano değil birçok müzik enstrümanı var ve herkes sevip çalabilir diye düşünüyorum. Bence piyano sonsuzluğun içinde insanlarla iletişim kurmak için bir aracı. Bir sürü enstrüman var ve müzik insanlara bir şeyler anlatıyor” dedi.

Konser piyanisti olmayı hedeflediğini söyleyen İlyun Bürkev, “Ben 4 yaşında piyano çalmaya başladım ve başarının sırrı çok çalışmak. Ailemin, hocalarımın da çok desteği oldu. Hedefim konser piyanisti olmak. Kendimi klasik müzik konusunda çok iyi bir yere getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.