12’nci Kitap Fuarı kapılarını açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 12’ncisini düzenlediği Kitap Fuarının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Aradan geçen 12 yıl içerisinde, fuarımız büyüyerek ülkemizin ve kentimizin en önemli kültürel etkinlikleri içerisinde ilk sıralarda yerini aldı” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 12’ncisini düzenlediği ’Antalya Kitap Fuarı’ Cam Piramit Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Antalya’da 10 gün boyunca kitap şöleni yaşatacak olan fuara bu yıl 215 yazar ile 220 ulusal ve uluslararası yayınevi katılırken, kitap fuarının onur konuğunun Gülseren Budayıcıoğlu oldu.

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Turizmin ve tarımın başkenti olarak her daim övündüğümüz Antalya’mızı aynı zamanda kültür ve sanat kenti yapacağımızın da sözünü vermiştik. Pandemi, enflasyon, ekonomik kriz gibi tüm olumsuzluklara rağmen altyapı, üstyapı, sosyal yardımlar, yerelden kalkınma, çevre gibi alanlarda projelerimizi teker teker hayata geçirirken, halkımızı kültürel etkinliklerden sanatsal faaliyetlerden, konserlerden, festivallerden de asla mahrum bırakmadık. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde fark oluşturan birçok etkinliğimiz ile kültür-sanat coşkusunu en üst seviyelere çıkardık” sözlerine yer verdi.

"Gücümüzü ondan ve cumhuriyetten almaya devam ediyoruz”

Antalya’da düzenledikleri festivaller hakkında da açıklamalarda bulunan Böcek, “Sadece son 1 ay içerisinde; Antalya’ya ve Türkiye’ye kazandırdığımız ilk ve tek Hobifest, ardından yine ilkini düzenlediğimiz 1. Foodfest Antalya Gastronomi Festivali, hemen sonrasında 59.’sunu düzenlediğimiz Altın Portakal Festivali ve şimdi de belediye eliyle yapılan Türkiye’nin en büyük kitap fuarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü biz kültürün ve sanatın gücüne inanıyoruz. Aydınlığa doğru yürüyen toplumların meşalesidir kitaplar. O nedenledir ki ’Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım’ diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürümeye, gücümüzü ondan ve cumhuriyetten almaya devam ediyoruz” dedi.

"Amacımız okurları yazarlarla buluşturmak"

Mustafa Kemal Atatürk’ün miras bıraktığı kitap aşkına sahip çıkmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Böcek, “Değerli katılımcılar, sevgili kitapseverler, Konyaaltı belediye başkanlığım dönemimde, Antalya’mızın korsan kitap satışında ilk sıralarda olması bize okur sayısının ne kadar fazla olduğunu göstermişti. ’Okumak lazım’ sloganıyla yola çıktığımız ilk fuarımızı kent meydanında bir çadırda başlatmıştık. Amacımız okurları yazarlarla buluşturmak, yazarlara ve emeklerine saygımızı ortaya koymaktı. Aradan geçen 12 yıl içerisinde, fuarımız büyüyerek ülkemizin ve kentimizin en önemli kültürel etkinlikleri içerisinde ilk sıralarda yerini aldı. Geçtiğimiz yıl, pandemi nedeniyle dünyanın durduğu bir dönemde bile biz durmadık. Bütün etkinliklerimize ve festivallerimize devam ettik. Kitap fuarımız da onlardan biriydi. 589 bin 786 kitap severin ziyareti ile kitap fuarımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştik. Hepimiz için zorlu geçen bu süreci, hep birlikte el ele, yürek yüreğe atlattık. Yine, her şeyi birlikte yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.

"Pek çok değerli yazar ile imza günü ve söyleşi etkinlikleri düzenleyeceğiz"

Fuarda 10 gün boyunca 215 yazarı ve 220 yayınevini ağırlayacaklarının bilgisini veren Böcek, “Ayrıca onur konuğumuz kıymetli Gülseren Budayıcıoğlu’nun da aramızda olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Türk ve dünya edebiyatının önde gelen isimleriyle fuarımızda buluşacağız. Pek çok değerli yazar ile imza günü ve söyleşi etkinlikleri düzenleyeceğiz. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan binlerce kitapseverlerle buluşup sözcüklerin, kitapların büyülü dünyasına yolculuk edeceğiz. Okuyarak iyileşecek, bilginin gücüne tanıklık edeceğiz. Bu yılki fuar benim için daha da anlamlı. Hem Antalya Büyükşehir Belediye başkanı olarak hem de yeni kitabım ’İkinci Yaşam, Siyaset ve İhanet’in yazarı olarak aranızda yer alacağım. Önceki yazdığım ’Ben Bu Şehre Aşığım’ adlı kitabımla birlikte fuar süresince sizlerle beraber olacağım” dedi.

"Türkiye’de ise bu süre sadece 1 dakika"

Fuarın açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Antalya’da olmak benim için büyük bir keyif. Antalya’ya hem tatil hem siyaset yapmak için gelmek çok güzel. Planda benim gelmem yoktu genel başkanımız gelecekti. Zaruri değişikliklerden dolayı ben gelebildim. Avrupa’da kitap okuma süresi ortalama 60 dakikanın üzerindedir. Türkiye’de ise bu süre sadece 1 dakika. Bütün dünyada birinci olduğumuz konu ise 6 saat ile televizyon izlenmesidir. İnternette geçirilen süre ise 3 saat. UNESCO’ya göre kitap okumada 86’ncı sıradayız. Ve TÜİK’in ihtiyaç listesinde kitap 235’inci sırada bulunuyor”

"Buralara gelmek çok müthiş bir şey"

Kendisine onur konuğu denilmesinden ve fuara katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten fuarın onur konuğu Gülseren Budayıcıoğlu ise, “Hepinize teşekkür ediyorum. Artık ülkemiz kitap okuyan, kitap okumaktan zevk alan, bu fuarları ağzına kadar dolduran bir ülke olduk. Bununla ben çok gurur duyuyorum. Buralara gelmek çok müthiş bir şey. Katkı veren herkese çok teşekkür ederim” açıklamasına yer verdi.

Konuşmaların 12’nci Kitap Fuarının açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenine siyaset, ekonomi, spor ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Kurdele kesim töreninin arından fuarı ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek’e vatandaşların ilgisi oldu. Başkan Böcek, ikinci kitabını satın alan okurlarının kitabını izledi. Bazı yayın evlerini ziyaret ederek gençler ile sohbet etti. Fuar 30 Ekim tarihine kadar devam edecek.