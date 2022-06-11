banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

128 yıllık tarihi eve "En İyi Korunan Ev Ödülü" plaketi çakıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde Saide evine "En İyi Korunan Ev Ödülü" plaketi çakıldı.

Kültür Sanat 11.06.2022, 17:25
128 yıllık tarihi eve "En İyi Korunan Ev Ödülü" plaketi çakıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde Saide evine "En İyi Korunan Ev Ödülü" plaketi çakıldı.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen festival bünyesinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde ‘Hacımemişler" olarak bilinen 128 yıllık eve "En İyi Korunan Ev Ödülü" verilirken, plaket çakma töreni düzenlendi. Törene Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Başay ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Festival bünyesinde en iyi restore edilen ve korunan evlere plaket çakma törenlerinin geleneksel hale geldiğini belirtti.

Restore edilen evlerin yanı sıra en önemli olanın uzun süre korunarak geleceğe aktarılan evler olduğunu ifade eden Köse, “Çünkü restore edilirken o evlerin ruhunda, kimliğinde bir takım da olsa değişiklikler mutlaka oluyordur. Korunan evler onların yanında çok ayrı. Onlarca, yüzlerce yılın anılarını taşıyorlar. Eski yaşanmışlıkları o evlere girdiğinizde hissediyorsunuz. Koruyarak bu evlerin geleceklere aktarılmasını sağlayan ev sahiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Köse, Kaymakam Türköz ile birlikte ‘En iyi restore edilen ev’ plaketini tarihi evin duvarına çaktı.

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu