120 yıllık Hamidiye Hastanesinin bahçesinde asırlık zeytin ağaçları

SAMSUN (İHA) – 2. Abdülhamit Han tarafından 1902 yılında Samsun’a yaptırılan Canik Hamidiye Hastanesi’nin bahçesindeki asırlık 2 zeytin ağacı, eskiden ‘zeytin diyarı’ olarak alınan Samsun’un son temsilcileri olarak dimdik ayakta duruyor.

Samsun’da, ‘Canik Hamidiye Hastanesi’ olarak 1902 yılında Osmanlı Sultanlarından 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Canik Hamidiye Hastanesi yangınlar ve doğal afetler neticesinde kullanılmaz hale geldi. Hastanenin bahçesinde binlerce ağaç ise sağlam bir şekilde duruyor. Binlerce ağaç arasındaki 2 asırlık zeytin ağacı ise adeta tarihe ışık tutuyor. Tarihçi-Sosyolog Emin Günaydın, 1600’lü yıllardan beri ‘zeytin şehri’ olarak anılan Samsun’un en eski zeytin türlerin bu hastanenin bahçesinde olabileceğini ifade ederek, ağaçların koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

“Asırlık zeytin ağaçları çoğaltılabilir”

Çok değerli olan asırlık zeytin ağaçların korunması ve çoğaltılması gerektiğinin altını çizen Emin Günaydın, “Samsun’da zeytin bahçelerinin çok olduğu mahalleye ‘Zeytinlik Mahallesi’ deniyordu. Ancak Samsun’un birçok yerinde olduğu gibi burada da artık zeytin ağacı kalmadı. Zeytin ağacının Hamidiye Hastanesi’nde bulunması hastane tarihi kadar eskilere dayanır. Samsun’da 19. yüzyılın 2. yarısında Kadıköy Mahallesinin zeytin ağaçlarıyla dolu olduğu söyleniyor. 6-7 çeşit aralığında da Samsun’a özgün zeytin türü yetişiyormuş. Bu çeşitler Samsun salamuralık, Samsun tuzlamalık, Samsun ufak tuzlamalık, Samsun yağlık ve Samsun kırmızı tuzlamalık gibi türlerdir. Hamidiye Hastanesinde çevre düzenlemesi yapılacak. Hastane bahçesinde botanik olarak da güzel ağaçların olduğu ve bu güzel ağaçların arasında da asırlık zeytin ağaçlarının olduğu bilinmektedir. Düzenleme yapılırken kesinlikle bu zeytin ağaçlarının korunması gereklidir. Bahçenin içerisine ne yapılabilir diye düşünürsek; çubuk kalemler alınıp asırlık ağaçlardan çoğaltma yapılabilir” dedi.